Le député Ali Meqdad met en garde contre l’ingérence américaine dans les affaires libanaises

Ali Meqdad, député du bloc du Hezbollah, Loyauté à la Résistance a mis en garde contre la poursuite de l’ingérence américaine dans les affaires libanaises, jusqu’au pouvoir judiciaire, qui, doit être impartial.

Lors d’une réunion politique tenue à la résidence de l’ancien ministre Hamad Hassan à Baalbek, Meqdad a appelé les autorités libanaises à revenir sur leurs décisions qui servent l’ennemi sioniste et le projet américain dans la région, notamment l’accord-cadre, considérant que cela permettrait d’entamer un dialogue interne pour aborder les différents problèmes.

Pour sa part, l’ancien ministre Hamad Hassan estime que certains œuvrent à semer la discorde au Liban et à faire reculer le pays de plusieurs années, soulignant que la solution réside dans l’unité intérieure, le dialogue et la compréhension entre les Libanais sur la base de la formule de la coexistence.

Source : Médias