Talal Arslan condamne les tentatives de divisions au Liban

Le chef du Parti démocratique libanais, Talal Arslan, a rejeté « les tentatives de diviser la communauté druze et de l’éloigner de son identité arabe et de son approche nationale et historique »,

Dans une déclaration publiée samedi, il a souligné que les druzes « resteront attachés à leur identité arabe et à leurs partenaires dans la protection de l’unité nationale et de la coexistence, et ne se laisseront pas entraîner dans des appels à l’extrémisme et à la division ».

Le leader druze a également rejeté « le fait d’attiser les peurs parmi les chrétiens et de les inciter contre leurs partenaires dans la patrie », appelant « les dirigeants politiques et religieux à assumer leurs responsabilités pour apaiser les tensions et prévenir les conflits ».

Arslan a en outre affirmé que « l’expansion des interventions étrangères et le déclin du respect de la souveraineté des États accroissent le besoin de solidarité et de protection des institutions nationales de décision et constitutionnelles », soulignant « le droit des Libanais à déterminer leur avenir et à respecter leurs institutions, leurs lois et les intérêts de leur pays ».

Il a insisté sur « l’adhésion à un État de justice et d’équité qui protège les droits de ses citoyens et tient les corrompus responsables », et a rejeté « la logique des exploitations agricoles, du favoritisme et de la confiscation des institutions », et a appelé à ce que « la responsabilité soit fondée sur les actions et les résultats, et que la vie politique retrouve son sens au service du peuple et dans la résolution de ses problèmes ».

Le dirigeant druze a réaffirmé sa confiance envers l’armée, soulignant « la nécessité de la soutenir financièrement et de lui apporter l’attention nécessaire pour qu’elle puisse accomplir ses missions, et d’adopter une position nationale qui préserve son unité et reconnaisse les sacrifices de ses officiers, sous-officiers et soldats ».

Talal Arslan, a conclu que « s’en prendre aux relations entre les Libanais menace le Liban tout entier et compromet sa capacité à faire face aux dangers ».

« La protection de la patrie s’effectue par le dialogue, l’action commune et la priorité accordée aux intérêts du Liban, et que les divergences politiques doivent rester dans des limites qui protègent la paix civile et préservent la dignité du peuple », a-t-il insisté.

Source : Médias