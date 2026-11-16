Haaretz : L’armée israélienne provoque des confrontations avec des civils en Syrie pour justifier sa présence

Le journal Haaretz a révélé, dans un rapport, que « des soldats de l’armée israélienne — issus tant des unités régulières que de la réserve — ayant servi dans le sud de la Syrie font état d’activités opérationnelles artificielles et de frictions délibérées avec la population civile, orchestrées par l’armée pour justifier sa présence dans la zone ».

Le quotidien a souligné que « ces témoignages contredisent la présentation faite par les responsables politiques, qui décrivent le contrôle de nouvelles positions militaires, d’une « zone tampon » et des villages situés au-delà, comme une « garantie » destinée à protéger les localités du nord d’Israël ».

Dans des échanges privés avec le journal, des soldats affirment que « l’armée maintient des effectifs importants et coûteux dans une zone où, en réalité, il ne se passe presque rien. Pour justifier cette présence, l’armée invente des activités opérationnelles et provoque des frictions quotidiennes avec les civils, créant ainsi potentiellement le danger même qu’Israël cherchait, à l’origine, à éviter ».

Des activités opérationnelles sans objectif clair

L’officier H. , qui a récemment servi dans la région, a déclaré : « Le sentiment dominant était celui d’une forme de tromperie, que tout le monde contribuait à entretenir. »

Il a ajouté : « Nous sommes présents sur place ; il faut donc inventer un récit selon lequel la situation est dangereuse. »

Selon le journal, citant ce soldat, le décalage entre le discours sur une « menace grave » — tel que présenté au public par l’armée et les responsables politiques — et la réalité du terrain entraîne une érosion de la motivation, y compris chez les combattants les plus engagés sur le plan idéologique. Dans ce contexte, l’officier de réserve A a comparé la nature des opérations à Gaza, au Liban et en Syrie : « À Gaza et au Liban, l’environnement est classé rouge… Vous avez une cible précise et vous comprenez pourquoi cette personne représente une menace. »

Le soldat a estimé qu’en Syrie, « il n’y a rien, ni rouge, ni gris, ni vert », précisant qu’« aucune information préalable sur la zone n’était disponible, et la doctrine au sein du commandement était que les renseignements remonteraient du terrain ».

Des frictions quotidiennes… et la crainte de l’émergence d’une résistance locale

Selon le journal *Haaretz*, pour combler ce vide, l’armée intensifie sa présence et transpose en Syrie méridionale des modes opératoires déjà éprouvés en Cisjordanie.

Les soldats pénètrent quasi quotidiennement dans les villages, mènent des perquisitions nocturnes dans les habitations, tirent les familles de leur sommeil, interrogent les habitants, arrêtent des « suspects » et les transfèrent parfois en « Israël » pour les soumettre à des interrogatoires.

Face à ces frictions, des sources au sein de l’appareil sécuritaire et militaire avertissent qu’elles pourraient favoriser l’émergence de groupes de résistance locaux parmi une population qui, jusqu’à présent, n’avait pris part à aucune activité hostile contre « Israël ».

Le soldat H a déclaré : « La tension opérationnelle à Gaza et au Liban n’est en rien comparable à la situation en Syrie. À Gaza, on ne se déplace jamais sans son arme. En Syrie, en revanche, on ne ressent aucune crainte : on circule en plein jour, on se déplace d’une position à une autre, on installe des postes dans des zones totalement exposées, et il arrive même que l’on y fasse la sieste. » Il a ajouté que « les hauts gradés ne se rendent pratiquement jamais sur le terrain, précisant qu’au cours de son service, il a fréquenté plusieurs positions militaires sans jamais croiser d’officier supérieur, à l’exception du commandant de sa brigade ».

Dans un incident, des soldats ont rapporté qu’une unité militaire avait ouvert le feu sur un berger syrien qui montait un âne dans le sud du Golan, tuant l’animal.

Dans un autre cas, un soldat a raconté qu’une unité de l’« armée » avait confisqué le troupeau d’un berger, et que certains soldats avaient maltraité, voire torturé, les bêtes. Selon son récit, les commandants ne sont pas intervenus pour faire cesser ces agissements, et l’incident n’a pas été signalé au haut commandement, contrairement aux procédures en vigueur.

Des officiers du commandement de la région Nord ont reconnu que des points de passage, dépourvus de contrôle rigoureux, servent à faire entrer des armes illégales en « Israël ». Ce phénomène s’inscrit dans une tendance préoccupante : le vol de centaines d’armes dans les bases de l’armée israélienne depuis le déclenchement de la guerre en 2023.

Le rapport du journal Haaretz intervient dans un contexte marqué par des agressions israéliennes contre le territoire et la souveraineté de la Syrie — des actions qui se sont intensifiées depuis la chute du régime de l’ancien président Bachar el-Assad en décembre 2024. Des patrouilles israéliennes s’enfoncent désormais dans le sud de la Syrie, y ouvrant le feu à l’artillerie et aux mitrailleuses, tout en procédant à la démolition de bâtiments et à l’incendie de zones boisées.

Source : Médias