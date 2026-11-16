Gardiens de la Révolution : Naufrage d’un pétrolier transportant plus de deux millions de barils après avoir heurté des mines dans le sud du Golfe

La marine du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran a annoncé que deux pétroliers avaient été secoués par une violente explosion après avoir heurté des mines marines, alors qu’ils tentaient d’emprunter un passage « illégal » au sud du détroit d’Ormuz.

Elle a indiqué que les deux navires ont pris feu à la suite d’une explosion très puissante provoquée par le contact avec des mines marines, précisant que l’un de ces superpétroliers a sombré dans les eaux du sud du Golfe ; il transportait plus de deux millions de barils de pétrole brut.

Dans ce contexte, la marine des Gardiens de la Révolution a mis en garde les propriétaires de pétroliers, les gestionnaires de compagnies maritimes et les équipages contre toute approche de la zone interdite dans le détroit d’Ormuz.

Elle a également averti les navires de ne pas se laisser « duper par l’armée américaine agressive », affirmant que tel serait le sort de tous les bâtiments qui enfreignent les réglementations iraniennes en matière de transit.

Plus tôt, la marine des Gardiens de la Révolution islamique avait fait état de l’explosion et de l’embrasement de deux pétroliers en infraction, après qu’ils eurent heurté des mines marines dans le détroit d’Ormuz.

Ces événements surviennent alors que l’Iran a averti, à maintes reprises, qu’une navigation dans le détroit d’Ormuz sans coordination préalable avec Téhéran comportait des risques — notamment celui de heurter des mines marines et de provoquer des incendies. L’Iran a par ailleurs exhorté les entreprises à ne pas se laisser abuser par les illusions américaines ni par les allégations de l’administration du président Donald Trump concernant la prétendue « sécurisation du détroit et son déminage ».

Source : Médias