Source yéménite : Les forces Al-Amaliqa et du Dira’ al-Watan ont été chassées de la bande côtière près de Bab el-Mandeb.

Une source militaire yéménite de haut rang a indiqué, dimanche, à la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « des dizaines de milliers d’hommes appartenant aux forces des Brigades des Géants ( Al-Amaliqa) et du Bouclier de la Patrie (Dira’ al-Watan ) ont été contraints au repli depuis la bande côtière près de Bab el-Mandeb », ainsi que depuis de vastes zones des districts d’Al-Madaribah et de Ras al-Ara, dans le gouvernorat de Lahj. La source a souligné que cette victoire stratégique des forces armées yéménites renforcera la sécurité du trafic maritime à Bab el-Mandeb et garantira une navigation plus continue.

Elle a précisé que l’opération visant à libérer de vastes secteurs des districts de Ras al-Ara et d’Al-Madaribah, dans le gouvernorat de Lahj, a pour objectif de sécuriser Bab el-Mandeb ainsi que les districts du gouvernorat de Taëz qui avaient été attaqués par des troupes déployées par l’Arabie saoudite.

La source a ajouté qu’après des affrontements ayant duré plusieurs semaines, les forces saoudiennes — placées sous le commandement de l’officier saoudien Badr al-Harbi — ont pris la fuite en direction d’Aden.

Elle a également confirmé que les récents combats ont abouti à la capture de centaines de combattants affiliés à l’Arabie saoudite, parmi lesquels figurent des commandants de terrain.

La source a révélé que, lors de cette opération, les forces armées yéménites ont libéré plus de 3 000 kilomètres carrés, un territoire composé en grande partie de chaînes montagneuses, de nœuds géographiques stratégiques, d’une bande côtière d’importance majeure et d’un aéroport.

Par ailleurs, la source militaire yéménite a indiqué que les forces armées yéménites ont mené une bataille intense qui a duré plusieurs semaines, avec la participation active des unités de missiles, de drones et de défense aérienne. Elle a noté que « des milliers de raids aériens saoudiens n’ont pas réussi à protéger leurs troupes, qui ont fini par fuir suite à des opérations ciblées et précises menées par l’armée yéménite».

Plus tôt dans la journée, notre correspondant a fait état de l’effondrement des forces présentes sur la bande côtière de Bab el-Mandeb et dans la zone de Dhubab, précisant que cette déroute ouvre la voie aux forces armées pour prendre le contrôle total de ce passage stratégique vital.

Il a ajouté que ce repli est survenu dans le contexte de l’avancée des forces armées, accompagnées de frappes balistiques et de tirs de missiles visant des camps militaires dans les gouvernorats de Lahj et d’Aden.

Dimanche, des sources sur le terrain ont indiqué à la chaîne Al-Mayadeen que les forces armées yéménites sont parvenues à sécuriser des positions et de vastes zones dans le district de Dhubab, situé dans le gouvernorat de Taiz, en bordure du détroit de Bab el-Mandeb.

Le district de Dhubab se trouve à l’un des points les plus étroits surplombant le détroit de Bab el-Mandeb côté yéménite, au sud du district d’Al-Mukha, dont les forces de Sanaa avaient pris le contrôle il y a environ deux mois.

Source : Médias