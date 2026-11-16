Gaza : Récupération des corps et restes de 70 martyrs à Beit Lahia et Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza

Les équipes de la Défense civile dans la bande de Gaza ont récupéré les corps et les restes de 70 martyrs sous les décombres de 20 maisons, situées dans les zones de Mashrou Beit Lahia et à l’ouest de Jabalia, dans le nord de l’enclave. Selon la Direction générale de la Défense civile, ces corps font partie d’un total de 160 dépouilles toujours ensevelies sous les décombres.

Lors des funérailles des martyrs ce dimanche, la Direction a précisé que l’opération de récupération des corps a nécessité environ 231 heures de travail.

La Direction a également indiqué que cette opération s’inscrit dans le prolongement d’un précédent projet, financé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et mis en œuvre dans les gouvernorats du Centre et de Gaza.

Par ailleurs, le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza a annoncé, dans son rapport statistique périodique publié hier samedi, que 16 martyrs et 68 blessés ont été admis dans les hôpitaux de l’enclave au cours des dernières 48 heures, en raison des agressions israéliennes incessantes.

Ainsi, le nombre total de martyrs depuis le cessez-le-feu du 11 octobre 2025 s’élève à 1 643, tandis que le nombre de blessés atteint 5 964. Le nombre total de corps de martyrs récupérés s’établit, quant à lui, à 850.

Le rapport souligne par ailleurs que le bilan de la guerre de génocide menée par « Israël » contre la bande de Gaza — depuis son déclenchement le 7 octobre 2023 — s’est alourdi, atteignant 74 695 martyrs et 176 093 blessés. Les agressions israéliennes contre la bande de Gaza se poursuivent, en violation des engagements pris par l’occupant dans le cadre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu. Cette situation s’inscrit dans un contexte de délabrement du secteur de la santé — causé par la guerre et aggravé par les restrictions sévères imposées par l’occupant à l’entrée de l’aide humanitaire.

Source : Médias