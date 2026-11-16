Le chef de l’Organisation de l’énergie atomique iranienne : mise en service du premier système iranien de fusion nucléaire basé sur une technologie nationale

L’agence IRNA a rapporté que M. Eslami a annoncé, ce dimanche, que l’Iran a réalisé des progrès notables dans la production de son premier système de fusion nucléaire. Il a souligné que cette réussite témoigne de l’avancée de l’Iran aux frontières de la connaissance et de sa capacité à se hisser au niveau des nations les plus développées.

Le chef de l’Organisation de l’énergie atomique a exprimé l’espoir de voir les scientifiques iraniens accomplir de nouvelles prouesses. Il a déclaré : « Nous espérons que le premier « tokamak » iranien — conçu entièrement grâce à un savoir-faire national et constituant une technologie de pointe — entrera en service conformément au calendrier établi. »

M. Eslami a conclu en affirmant que l’objectif de ce projet majeur est de démontrer au monde entier que les Iraniens possèdent les compétences nécessaires pour réaliser des prouesses exceptionnelles et qu’ils sont capables de rivaliser avec les puissances mondiales aux plus hauts niveaux technologiques.

Source : Médias