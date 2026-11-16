Eisenkot accuse Netanyahu d’ingérence dans les élections. « Il ne doit pas rester au pouvoir »

Le chef du parti israélien Yashar, Gadi Eisenkot, a déclaré dimanche que le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu représente une « menace tangible, directe et immédiate » pour la démocratie, annonçant son intention de former une commission d’enquête pour examiner l’ingérence de son cabinet dans les récentes élections à la Knesset et la conduite des services de sécurité avant et pendant les élections.

La déclaration d’Eisenkot faisait suite à une enquête diffusée par la chaîne israélienne Channel 12, qui révélait des soupçons selon lesquels des associés de Netanyahu ont orchestré l’arrestation de militants de la Liste arabe unie le jour des élections à la Knesset, le 27 octobre, en fournissant à la police des renseignements trompeurs.

Dans un message publié sur la plateforme X, Eisenkot a déclaré que le comportement de Netanyahu et de son entourage représente « une menace directe pour la démocratie », les accusant de soumettre les institutions de l’État aux intérêts politiques et personnels du Premier ministre.

Il a ajouté : « Il ne reste plus aucun domaine en Israël qui n’ait été corrompu, déformé et soumis pour assurer la survie politique de Netanyahu », notant qu’« il n’y a plus aucun frein qu’il n’ait franchi ni aucune limite qu’il n’ait dépassée ».

Eisenkot a insisté sur le fait que Netanyahu ne devrait pas rester au pouvoir « pas une minute de plus », mettant en garde contre la tenue de nouvelles élections sous sa direction. Il a déclaré : « Tant qu’il sera au pouvoir, il n’y aura pas d’élections justes et transparentes en Israël. »

Il a expliqué que cette position constitue la principale considération qui guide ses négociations en cours pour former la nouvelle coalition gouvernementale.

Eisenkot a réitéré son intention de travailler à la formation d’une commission d’enquête chargée d’examiner l’ingérence du cabinet du Premier ministre le jour du scrutin, ainsi que la conduite des services de sécurité avant et pendant le vote.

D’après l’enquête, le chef de cabinet de Netanyahu, Ido Norden, a contacté le commissariat de police la veille des élections et a déposé une plainte contre les militants de la « Liste unie ». Il a également orienté la police vers une source au sein des services de renseignement, qui s’est avérée être un ancien employé du cabinet du Premier ministre, et lui a fourni des informations compromettantes contre les militants.

Le rapport indique que la police a utilisé ces informations, ainsi que la plainte du bureau de Netanyahu, comme base pour procéder à des arrestations et à des perquisitions aux domiciles de militants, sans mandat de perquisition ni d’arrêt.

Les trois détenus ont été libérés après que la police a conclu que les informations fournies contre eux étaient sans fondement.

Selon le Haaretz, l’enquête a également révélé que le chef du Shin Bet (service de sécurité intérieure israélien), David Zini, avait demandé à mettre sur écoute les téléphones de cinq députés arabes de la Knesset le jour des élections, sous prétexte de soupçons d’ingérence étrangère, mais que le conseiller juridique du gouvernement, Gali Baharov-Meara, avait rejeté la demande.

Tentative « coup d’État »

Dans la foulée, deux dirigeants de l’opposition israélienne ont accusé Benjamin Netanyahu d’avoir tenté un « coup d’État », après des informations de presse imputant à des proches du Premier ministre sortant une manipulation à l’encontre des partis arabes au moment des législatives.

« À mesure que de nouveaux détails émergent, une chose devient claire : il ne s’agissait pas d’une tentative de perturber les élections. C’était une tentative de coup d’État », a écrit lundi sur X Yaïr Lapid, chef de l’opposition lors de la précédente législature.

Le chef de la Liste unifiée, principale formation israélienne à majorité arabe, a lui aussi dénoncé une « tentative de coup d’État ».

« Si ces conclusions sont confirmées, il s’agit d’un dispositif criminel mis en place au cœur même du pouvoir pour truquer les résultats des élections. Toutes les personnes dont la responsabilité sera établie devront rendre des comptes, y compris Netanyahu », a réagi Youssef Jabareen sur X.

Netanyahu intensifie ses attaques contre les partis arabes, qui pourraient jouer un rôle décisif dans la formation d’un gouvernement à l’initiative d’Eisenkot l’excluant du pouvoir, après avoir enregistré un résultat historique en obtenant 19 sièges à la Knesset.

Vendredi, Eisenkot a dénoncé une « campagne raciste et agressive menée par le Premier ministre sortant contre la minorité arabe en Israël, qui représente environ 20 % de la population ».

Source : Médias