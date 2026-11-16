Entité sioniste: Lieberman élu président de la « mini-Knesset »

La commission des Affaires étrangères et de la guerre de la Knesset israélienne a élu, ce lundi, le chef du parti d’opposition de droite « Israel Beytenou », Avigdor Lieberman, à sa présidence.

Ancien ministre de la guerre, Lieberman est l’un des membres du « bloc du changement » de l’opposition qui a participé aux élections le mois dernier.

Considérée comme l’une des plus importantes commissions parlementaires, la commission des Affaires étrangères et de la guerre est surnommée par certains la « mini-Knesset ». Elle supervise les institutions sécuritaire et militaire, la politique étrangère ainsi que les services de renseignement, selon le site officiel de la Knesset.

Son champ d’action englobe le ministère de la guerre, l’armée, le ministère des Affaires étrangères et les services de renseignement, tels que le « Mossad » et le « Shin Bet ». Elle participe également à l’examen des budgets de la défense, à l’approbation des règlements d’urgence et à l’élaboration des législations ayant un impact sur la sécurité nationale.

Des débats relatifs aux questions de conscription militaire et au statut de la communauté des « Haredim » (ultra-orthodoxes) s’y tiennent également.

L’opposition espère pouvoir élire, mardi, un nouveau président de la Knesset pour succéder à Amir Ohana, issu du parti « Likoud » dirigé par le Premier ministre chargé d’expédier les affaires courantes, Benjamin Netanyahu.

Lieberman convoque les chefs des services de sécurité

Après son élection à la tête de la commission, Lieberman a annoncé qu’il convoquerait les chefs d’état-major, du Shin Bet, du Mossad et de la police. Des médias israéliens ont rapporté que parmi les dossiers qui seront abordés figure l’affaire des soupçons d’ingérence étrangère dans les élections.

Lieberman a déclaré : « Il existe de très grands écarts entre la police et le Shin Bet, des écarts illogiques et inacceptables. Il en va de même concernant la tentative du bureau du Premier ministre d’influencer les élections. »

Katz : Je ne permettrai pas à Lieberman de transformer la commission en un cirque politique

Réagissant à l’intention de Lieberman de convoquer les chefs des appareils sécuritaires devant la commission des Affaires étrangères et de la guerre, le ministre israélien de la guerre, Israël Katz, a déclaré : « Je ne permettrai pas à Avigdor Lieberman de transformer la commission des Affaires étrangères et de la Défense en un cirque politique, ni en un instrument visant à porter atteinte à l’armée israélienne et au gouvernement. »

Il a ajouté : « En ma qualité de ministre de la Sécurité, responsable de la délivrance des autorisations pour convoquer des représentants de l’armée israélienne devant la commission, je n’approuverai les convocations que sur des bases objectives et professionnelles, après une demande et une coordination préalables. »

Source : Médias