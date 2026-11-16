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    Abbas Araghchi : La réunion de l’OCE a soutenu et salué la proposition iranienne en deux jours visant à mettre fin à la guerre en cours dans la région.

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      Araghchi : La réunion a accordé une attention particulière à Gaza et a appelé à l’envoi d’aides ainsi qu’au changement de la situation sur place.

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      Abbas Araghchi : La réunion de l’OCE a soutenu et salué la proposition iranienne en deux jours visant à mettre fin à la guerre en cours dans la région.

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      Marine des Gardiens de la Révolution : Le drone est le quatrième de ce modèle et le huitième que les systèmes de défense aérienne parviennent à intercepter intact dans le périmètre du détroit d’Ormuz.

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