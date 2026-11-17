Après des revers, Riyad démet de ses fonctions le commandant de la coalition militaire au Yémen

L’Arabie saoudite a démis lundi de ses fonctions le commandant de la coalition militaire qui appuie les factions yéménites d’Aden face aux forces de Sanaa, après de nouvelles avancées annoncées dimanche par ces dernières.

« Le général Fahd ben Hamad ben Abdelaziz al-Salmane a été nommé conseiller du ministre de la Défense », a indiqué l’agence de presse saoudienne SPA, citant un décret royal, ajoutant qu’il serait remplacé par le chef d’état-major Fayyad al-Ruwaili.

Cette décision intervient au lendemain de la progression des forces de Sanaa jusqu’à environ 60 km de la ville d’Aden, et du redéploiement des factions pro saoudiennes vers la zone depuis la région de Bab el-Mandeb.

Le retrait des forces d’Aden donne aux forces de Sanaa un avantage pour consolider leurs gains, notamment sur l’une des routes commerciales maritimes internationales les plus importantes, au moment même où les tensions entre les États-Unis et l’Iran persistent dans le détroit d’Ormuz.

Le général déchu avait été nommé en août 2024 pour diriger et coordonner les opérations de la coalition.

Après une trêve de plusieurs années, les combats ont repris cet été, ouvrant un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient.

Et depuis septembre, les forces d’Aden, qui reçoivent des armements et un soutien aérien de la part de la coalition saoudienne, ont subi des revers importants.

Après s’être emparés de la côte bordant le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, les forces de Sanaa ont pris le contrôle de nouveaux territoires ces derniers jours dans la province frontalière de Lahij et se rapprochent d’Aden.

Source : Avec AFP