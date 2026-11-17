Deux députés arabes dont Tibi font partie des vice-présidents de la Knesset

Les députés arabes (palestiniens) Ahmad Tibi et Walid Taha ont été élus vice-présidents de la Knesset israélienne lundi, malgré l’opposition des élus de la coalition constituée de Likoud et de ses alliés d’extrême droite, rapportent les médias israéliens.

La commission des arrangements de la Knesset a approuvé une liste de neuf vice-présidents par 13 voix contre 9, à l’issue d’un débat houleux, selon Israel National News.

Les députés de l’opposition ont soutenu cette liste, tandis que les membres de la coalition de droite et d’extrême droite ont voté contre.

Les candidats ayant fait l’objet d’un vote groupé, des représentants du Likoud et des partis ultra-orthodoxes ont également été approuvés.

Outre Ahmad Tibi et Walid Taha, la liste comprend Eitan Ginzburg, Yair Fink, Limor Son Har-Melech, Michael Malkieli, Oded Forer, Yitzhak Pindrus et Boaz Bismuth.

Avant le vote, les élus de la coalition dirigée par Netanyahu s’étaient opposés à la nomination d’Ahmad Tibi. Il fait partie des neuf vice-présidents provisoires désignés pour que la nouvelle Knesset puisse tenir ses séances plénières. Par la suite, il y aura l’élection des vice-présidents permanents.

Selon le site internet du parlement israélien, un vice-président de la Knesset a un rôle concret dans le déroulement des débats. Il peut présider les séances plénières, diriger les échanges, mettre les textes aux voix et annoncer les résultats. Il siège aussi au bureau de la Knesset, qui fixe collectivement l’ordre du jour et décide notamment quelles demandes de débat urgent sont acceptées.

Avant ce vote, la commission des Affaires étrangères et de la Sécurité de la Knesset israélienne avait élu Avigdor Lieberman, chef du parti d’opposition de droite Yisrael Beiteinu, à sa présidence. Cette commission est l’une des commissions parlementaires les plus importantes, parfois surnommée la « mini-Knesset ». Selon le site web de la Knesset, cette commission supervise les services de sécurité et militaires, la politique étrangère et les agences de renseignement.

Le 8 novembre, le président israélien Isaac Herzog a chargé Gadi Eisenkot de former un nouveau gouvernement, avec une possibilité de prolongation de 14 jours. En cas d’échec, un autre membre de la Knesset pourrait être chargé de former un gouvernement.

Source : Divers