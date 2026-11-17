Yémen | Les forces armées yéménites aux portes d’Aden, le camp saoudien en plein repli

Le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz a publié un décret royal opérant des changements au sein du haut commandement militaire des forces conjointes dirigées par Riyad au Yémen. Ce remaniement comprend la nomination du chef d’état-major général saoudien, le général d’armée Fayyad al-Ruwaili, au poste de commandant des forces conjointes, ainsi que le transfert de son prédécesseur, le général de corps d’armée Fahd ben Hamad al-Salman, au poste de conseiller aux affaires militaires auprès du ministre de la Défense.

Cette mesure intervient alors que les forces gouvernementales soutenues par l’Arabie saoudite reculent et que les forces armées yéménites progressent le long de la côte sud.

Ces changements au sein du commandement militaire saoudien font suite à un vaste retrait des forces pro-saoudiennes de zones stratégiques proches du détroit de Bab el-Mandeb, et à une avancée des forces armées yéménites vers des positions côtières situées à l’ouest de la ville d’Aden, principal bastion du gouvernement soutenu par Riyad.

Deux diplomates occidentaux ont directement lié ces changements à la tête du commandement aux développements sur le terrain et aux avancées militaires réalisées par les forces armées yéménites, à un moment où les forces d’Aden pro-Riyad rencontrent des difficultés croissantes pour maintenir leurs positions et leurs lignes de déploiement dans le sud du pays.

Ce dernier retrait est intervenu après que les forces d’Aden ont annoncé, dimanche, l’évacuation de zones proches du détroit de Bab el-Mandeb — l’un des plus importants passages maritimes internationaux — dans le but de recentrer leurs troupes sur la défense de la ville d’Aden, dont le gouvernement pro-saoudien a fait son siège depuis la prise de contrôle de la capitale Sanaa par le mouvement Ansarullah en 2014.

Des responsables militaires yéménites ont indiqué que les forces armées yéménites ont progressé, lundi, jusqu’à la zone côtière de Khor Umaira, située à environ 100 kilomètres à l’ouest d’Aden, précisant qu’elles se sont positionnées à environ 25 kilomètres des positions des forces d’Aden dans la zone côtière de Kaw’ah.

Images des pertes en blindés et véhicules subies par les forces mobilisées du régime saoudien aux abords de Bab el-Mandeb lors de leurs tentatives d’avancée avortées avant d’être repoussées – 16 novembre 2026:

Trois responsables du gouvernement yéménite pro-saoudien ont affirmé que la priorité actuelle consiste à sécuriser Aden et le gouvernorat de Lahij, expliquant que leurs forces s’emploient à se redéployer et à réorganiser leurs rangs le long des fronts de combat, en prévision d’une tentative de reprise des zones perdues.

Pour sa part, l’analyste politique et militaire Mohammed al-Qadi a mis en garde contre une menace grandissante pesant sur la ville d’Aden, déclarant que les forces armées yéménites « s’approchent de plus en plus ». Il a estimé que ces développements représentent un revers majeur pour le gouvernement d’Aden, qui cherchait à prendre le contrôle de Sanaa avant de se voir contraint de se concentrer sur la protection de son principal fief dans le sud.

L’avancée sur le terrain des forces armées yéménites a coïncidé avec la persistance des divisions au sein des forces pro-Riyad, ce qui affaiblit leur capacité à opérer sous un commandement militaire unifié.

Selon les propos rapportés d’al-Qadi, des années de différends et de conflits internes entre les forces et factions regroupées au sein du camp soutenu par l’Arabie saoudite ont affaibli sa cohésion et permis au gouvernement de Sanaa de tirer parti de ces divisions pour réaliser des gains sur le terrain.

Les affrontements entre les forces pro-saoudiennes et les forces du gouvernement de Sanaa avaient connu un calme relatif depuis 2022, avant de reprendre au cours de l’été dernier.

Depuis la reprise des combats, les forces armées yéménites sont parvenues à progresser le long des côtes de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, tout en imposant un siège aux forces pro-saoudiennes dans la ville de Taëz, troisième plus grande ville du Yémen, située sur les hauteurs surplombant la route menant à Aden.

Malgré les efforts déployés par les forces pro-saoudiennes pour reprendre des positions stratégiques dans la région du détroit dans le cadre d’une opération militaire, elles n’ont pas réussi à éloigner les forces armées yéménites de la zone ni à reprendre le contrôle de la ville portuaire de Mokha, située plus au nord le long de la côte.

Ces développements placent les forces soutenues par Riyad face à des défis simultanés, marqués par la perte de positions sur le terrain, la nécessité de réorganiser leurs rangs et le renforcement des défenses autour d’Aden, sur fond de poursuite de l’avancée militaire du gouvernement de Sanaa et de craintes grandissantes de voir les affrontements se déplacer vers la ville qui constitue le centre de gravité politique du gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite.

Source : Médias