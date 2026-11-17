Irak|Préparatifs en vue d’un assaut contre Jurf al-Sakhar : al-Zaidi pousse vers les affrontements internes

Les événements s’accélèrent en Irak, laissant présager un affrontement entre le gouvernement d’Ali al-Zaidi et les Brigades du Hezbollah irakien qui serait, s’il venait à se produire, le premier du genre depuis la chute du régime de Saddam Hussein en 2003.

Cette escalade fait suite à l’insistance du chef du gouvernement à appliquer des mesures sévères, préparées en soulevant le dossier dit de la contrebande de pétrole dans la région de Jurf al-Sakhar, au sud de Bagdad, pour passer ensuite à celui du désarmement à partir de cette même zone, considérée comme un bastion des Brigades, avec la fixation d’un ultimatum d’évacuation expirant vendredi prochain à 20 heures.

Si les médiations menées par le Cadre de coordination échouent et que la situation dégénère en confrontation, al-Zaidi aura brisé le tabou des combats inter-chiites, que le chef du Courant national chiite, Moqtada al-Sadr, avait préféré éviter il y a quelques années, fût-ce au prix de son retrait complet du processus politique, dont sa large popularité lui permettait pourtant de rafler la part du lion.

Ainsi, al-Zaidi, arrivé au pouvoir grâce à un compromis avec les Américains — qui n’aurait pu aboutir sans l’aval des forces chiites, dont celles de la Résistance, qui détiennent le plus grand bloc parlementaire — semble avoir tranché en faveur de l’alignement sur les exigences américaines et du Golfe, sous prétexte d’agiter la menace de sanctions américaines que l’Irak n’a pas les moyens de supporter s’il n’y répond pas.

Quant au fait de ressortir l’affaire de la contrebande de pétrole au Kurdistan à ce moment précis, et l’évocation d’une coordination avec les autorités de la région pour y faire entrer l’armée irakienne afin de régler le problème, cela ne relève que de la mise en scène destinée à justifier l’objectif réel : le désarmement de la Résistance.

Il est en effet notoire que la contrebande dans la région septentrionale se poursuit depuis des décennies, et en grandes quantités, sans que les gouvernements successifs, y compris celui d’al-Zaidi, n’aient pu faire quoi que ce soit pour l’enrayer.

De fait, le gouvernement a entamé ses préparatifs sur le terrain en vue d’entrer dans la région de Jurf al-Sakhar.

Une source sécuritaire irakienne a confirmé à Al-Akhbar que le commandant en chef des forces armées (al-Zaidi) a ordonné aux forces antiterroristes ainsi qu’à d’autres formations de sécurité de se tenir prêtes à toute éventualité ou opération sécuritaire qui pourrait leur être demandée.

Elle a précisé que « la région de Jurf al-Sakhar a été encerclée de plusieurs côtés, depuis la province d’Al-Anbar jusqu’aux zones entourant al-Jurf, telles qu’al-Musayyib, Kerbala et al-Mahawil, après que le gouvernement a accordé aux Brigades un ultimatum pour évacuer la zone vendredi prochain à 20 heures ».

Parallèlement, une réunion d’urgence tenue lundi soir à Bagdad par les forces du Cadre de coordination, en présence d’al-Zaidi, s’est soldée par de vifs différends concernant l’intention de ce dernier de lancer l’assaut contre Jurf al-Sakhar.

Des sources bien informées ont rapporté au quotidien libanais Al-Akhbar que seuls trois dirigeants du Cadre ont soutenu l’orientation d’al-Zaidi, tandis que le chef de l’organisation Badr, Hadi al-Amiri, et le secrétaire général des Brigades Sayed al-Shuhada, Abou Alaa al-Walaï, ont quitté la réunion pour marquer leur refus face à l’insistance du chef du gouvernement à pénétrer dans la zone, ce dernier ayant également quitté les lieux à la suite d’altercations avec plusieurs participants.

Source : Médias