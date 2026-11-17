États-Unis | Une panne d’ampleur frappe les systèmes de United Airlines et fait craindre des perturbations du trafic aérien américain

La compagnie United Airlines, l’un des principaux transporteurs aériens aux États-Unis, a annoncé que ses systèmes opérationnels ont subi une panne de grande ampleur ayant bloqué le décollage de vols, sur fond d’incertitude quant aux causes du dysfonctionnement et à l’étendue de son impact sur le trafic aérien. Cet incident survient quelques jours après la suspension des vols à l’échelle nationale en raison d’un problème dans les systèmes de communication du contrôle aérien.

Dans une publication sur son compte officiel sur la plateforme X, la compagnie a indiqué œuvrer au rétablissement de ses systèmes et au retour à la normale dans les plus brefs délais, sans toutefois préciser l’origine de la panne ni le nombre de vols affectés, ni fixer d’échéance pour l’achèvement des opérations de réparation.

L’annonce de la compagnie fait suite aux plaintes de passagers ayant signalé l’immobilisation de leurs vols et leur interdiction de décoller en raison d’une défaillance du système de vérification du poids des appareils, suscitant des interrogations sur la nature du problème et son incidence sur les procédures opérationnelles et la régularité du programme des vols.

Cette panne intervient alors que le secteur aérien américain fait encore face aux répercussions de perturbations récentes, l’autorité de régulation de l’aviation ayant été contrainte de suspendre les vols à travers tout le pays il y a quelques jours à la suite d’une défaillance des communications ayant affecté les services de contrôle aérien.

Les aéroports de la ville de Houston, au premier rang desquels l’aéroport international George Bush, figurent parmi les principaux hubs opérationnels de United Airlines, accueillant un grand nombre de vols intérieurs et internationaux de la compagnie, ce qui rend toute perturbation de ses systèmes susceptible d’affecter le flux des passagers et l’ensemble de son réseau.

La compagnie n’a pas encore communiqué l’ampleur globale des perturbations ni le nombre de vols touchés, tandis que ses équipes poursuivent leurs efforts pour résoudre le dysfonctionnement et rétablir les systèmes.

Source : Médias