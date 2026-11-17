Iran : le CGRI annonce avoir pris pour cible un radar américain sur la base de Cheikh Issa, à Bahreïn

Le service des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran a annoncé, ce mardi, avoir pris pour cible un système radar appartenant à l’armée américaine sur la base aérienne de Cheikh Issa, à Bahreïn, lors d’une opération de précision menée par ses drones de combat, selon un communiqué officiel.

Le communiqué précise que cette opération intervient « en riposte aux violations continues de l’espace aérien iranien par des drones de l’armée d’invasion américaine, et dans le prolongement des opérations réussies de défense et de guerre électronique menées par le Corps des gardiens de la révolution pour intercepter, détruire et saisir des drones de type MQ et MQM-170 ».

Le Corps des gardiens de la révolution a ajouté que ses drones de combat ont frappé le système radar des forces d’invasion américaines sur la base de Cheikh Issa ce matin, affirmant que « cette mesure a été prise dans le cadre de la confrontation aux agissements hostiles des forces américaines dans la région ».

Le CGRI a réitéré que « la poursuite de la violation de l’espace aérien du pays et l’utilisation des bases et installations militaires dans la région à des fins d’actes hostiles contre l’Iran ne resteront pas sans réponse », tenant les commandants de l’armée américaine pour responsables des conséquences de ces actes.

Dans un contexte connexe, le ministère bahreïni de l’Intérieur a émis une alerte au danger, appelant les citoyens et les résidents à « garder leur calme, se diriger vers l’abri sûr le plus proche et suivre les informations via les canaux officiels, afin de préserver la sécurité publique ».

Source : Médias