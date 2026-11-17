Documents : Washington a alloué près de 48 milliards de dollars au soutien militaire d’« Israël » depuis 2019

Des documents relatifs au budget américain ont révélé que les États-Unis ont alloué 47,94 milliards de dollars au soutien militaire d’« Israël » et aux dépenses qui y sont liées, au cours des huit dernières années.

La révélation de ces chiffres intervient après que le président américain, Donald Trump, a annoncé le 3 novembre courant qu’il avait convenu avec le chef du gouvernement intérimaire israélien, Benjamin Netanyahu, de mettre fin aux aides financières annuelles destinées à « Israël » après 2026, estimant que ce dernier « n’a plus besoin de ce soutien », tout en précisant que Washington continuerait à vendre des armes à son allié.

Selon ces documents, consultés par l’agence « Spoutnik », le volume des aides allouées au cours des huit dernières années a dépassé de plus de 17,5 milliards de dollars le montant prévu pour cette période en vertu de l’accord décennal en vigueur.

Conformément au document signé en 2016, Washington s’était engagé à fournir 38 milliards de dollars d’aide militaire à « Israël » sur 10 ans, de l’exercice fiscal 2019 à 2028, avec un financement annuel de 3,8 milliards de dollars, dont 3,3 milliards destinés à l’achat d’armes et 500 millions aux programmes conjoints de défense antimissile.

Par conséquent, le volume des aides prévues par l’accord sur 8 ans aurait dû s’élever à 30,4 milliards de dollars. Toutefois, le Congrès américain a approuvé à plusieurs reprises des dépenses supplémentaires : en 2022, un milliard de dollars additionnel a été alloué pour reconstituer les stocks de missiles d’interception du système de défense aérienne israélien « Dôme de fer », et le Congrès a également approuvé 16,54 milliards de dollars supplémentaires en avril 2024.

Dans le même contexte, le rapport précise que la Maison-Blanche ne peut annuler de sa propre initiative les financements approuvés par le Congrès, soulignant qu’un budget complet pour les États-Unis n’a pas encore été adopté pour l’exercice fiscal 2027, et que la question du maintien de l’allocation annuelle de 3,8 milliards de dollars à « Israël » dépendra donc des décisions du Congrès.

Il y a quelques jours, le quotidien américain « The New York Times » avait indiqué, dans un rapport, que le soutien américain à « Israël », qui a constitué pendant des décennies un point de consensus bipartisan, commençait à s’éroder, face à la montée des appels au sein des démocrates et de certains républicains en faveur d’un réexamen de cette relation et d’une restriction des aides.

Source : Médias