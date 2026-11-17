Trump ne laissera pas la guerre contre l’Iran devenir une nouvelle « guerre sans fin », selon JD Vance

JD Vance a rejeté les appels en faveur d’une présence américaine durable dans la région, affirmant que l’administration restait déterminée à éviter une nouvelle « guerre sans fin ».

Dans un entretien accordé à Fox News, Vance a affirmé qu’il n’existait aucun désaccord entre lui et Trump sur l’orientation du conflit, soulignant que le président entendait mettre fin à la guerre plutôt que de laisser celle-ci s’enliser dans un engagement à long terme.

« Je prédis que, quelle que soit la décision finale du président, certaines personnes réclameront davantage et voudront que la guerre se poursuive indéfiniment », a-t-il déclaré.

« Ce dont je suis tout à fait convaincu concernant le président des États-Unis, et je le répète, c’est qu’il n’y a aucun désaccord à ce sujet : quelle que soit sa décision finale et quelle que soit la manière dont il choisira de mettre fin au conflit, il ne laissera pas cette guerre devenir une guerre sans fin », a-t-il ajouté.

Les déclarations de Vance interviennent alors que les États-Unis et l’Iran restent engagés dans une confrontation militaire, tandis que le débat s’intensifie sur le coût et la durée de la guerre.

« Nous ne laisserons pas cette situation devenir un engagement de 10 ou 15 ans, ni même, franchement, de deux ans », a déclaré Vance.

Il a accusé certains détracteurs et partisans d’une politique étrangère interventionniste de vouloir maintenir indéfiniment les États-Unis dans le conflit, ajoutant que l’administration avait pris un engagement clair envers les électeurs : éviter les guerres prolongées à l’étranger.

« Malgré le fait que de nombreux néoconservateurs et beaucoup d’autres souhaitent que nous restions là-bas pour toujours, nous n’y resterons pas indéfiniment. Nous avons promis que nous ne le ferions pas », a-t-il affirmé.

Vance s’est également dit convaincu que Trump finirait par mettre un terme à la guerre en obtenant de « très bons résultats » pour le peuple américain.

« Je suis prêt à servir de bouclier » à Trump

Au cours de l’entretien, Vance a également répondu aux critiques concernant la gestion de la guerre contre l’Iran par l’administration et ses éventuelles conséquences politiques pour les républicains à l’issue des élections de mi-mandat de 2026.

Interrogé sur d’éventuelles divergences entre lui et Trump au sujet de la guerre, il a rejeté cette hypothèse, affirmant qu’il n’existait aucun désaccord entre les hauts responsables de l’administration.

Il a toutefois reconnu que le conflit avait eu un coût politique, notamment en raison de la hausse des prix de l’essence et de l’énergie.

« Sur le plan politique, oui, et je pense que le président lui-même l’a clairement reconnu. Il y a eu un coût politique : la hausse des prix de l’essence et de l’énergie », a-t-il déclaré.

Le vice-président a également repoussé les critiques dont il fait l’objet au sujet d’un protocole d’accord relatif à l’Iran, estimant que certains de ses détracteurs se servaient de lui comme d’une cible de substitution pour éviter de critiquer directement Trump.

« Je suis tout à fait prêt à servir de bouclier au président des États-Unis », a déclaré Vance.

Source : Médias