Baisse de 28 % du trafic passagers à l’aéroport international de Dubaï au cours des 9 premiers mois de 2026

La société Dubai Airports a annoncé, ce mardi, que l’aéroport international de Dubaï a accueilli 50,4 millions de passagers au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une baisse de 28,1 % par rapport à la même période de l’année précédente, le trafic aérien dans la région ayant été affecté par les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient.

En voici les principaux détails :

La guerre a provoqué de fortes perturbations du trafic aérien dans toute la région cette année, après que plusieurs pays ont fermé leur espace aérien de manière intermittente au début du conflit.

Les compagnies aériennes du Golfe ont progressivement repris leurs activités, mais les attaques menées récemment depuis le Yémen en direction de l’Arabie saoudite ont jeté le doute sur les perspectives d’une reprise complète.

L’aéroport international de Dubaï, l’un des hubs aériens internationaux les plus fréquentés, a accueilli 18,8 millions de passagers au troisième trimestre, en recul de 22,1 % par rapport à l’année précédente.

Paul Griffiths, PDG de Dubai Airports, a déclaré dans un communiqué que la société prévoit que le trafic passagers de l’aéroport atteindra 70 millions de voyageurs cette année si la situation sécuritaire se stabilise.

Dubai Airports a précisé que certaines compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers la région en raison de la guerre.

La société a ajouté que le trafic direct et le trafic de transit ont tenté de maintenir leur équilibre.

Source : Médias