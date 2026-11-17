Réfrigérateurs français, projets d’assassinats de responsables américains… les objectifs de la campagne de désinformation israélienne contre l’Iran, selon Baghaï

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a catégoriquement rejeté les accusations selon lesquelles l’Iran planifierait des « actes de terrorisme » contre des responsables occidentaux ou des citoyens ordinaires, affirmant que la République islamique d’Iran n’a aucun besoin de recourir à la terreur.

« De l’affaire dite des “réfrigérateurs” en France aux allégations de projets d’assassinats visant des responsables américains, nous sommes confrontés à une campagne de désinformation malveillante orchestrée par l’appareil médiatique et de guerre psychologique du régime israélien. Cette campagne tente de présenter l’Iran non seulement comme une menace pour les gouvernements occidentaux, mais aussi comme un ennemi de la vie quotidienne des citoyens ordinaires », a-t-il écrit dans un message publié lundi 16 novembre sur X.

Selon Baghaï, cette campagne vise à influencer l’opinion publique américaine et européenne à un moment où les populations refusent de soutenir les politiques bellicistes de leurs gouvernements. L’objectif est de susciter la peur afin de pousser les opinions publiques occidentales à soutenir la guerre et de légitimer les aventurismes politiques et militaires de leurs dirigeants sous couvert de défense de la sécurité publique, poursuit-il.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté que le fait de présenter des responsables américains comme des cibles potentielles d’assassinat vise à rendre le conflit personnel pour les civils.

« L’Iran n’a pas besoin d’imiter ses ennemis »

En réaction aux accusations portées contre Téhéran, Baghaï a mis en contraste la réaction de l’Iran face aux vagues d’agressions militaires américaines et israéliennes non provoquées et les actes de « terrorisme d’État », dans sa forme la plus flagrante, menés par Washington et Tel-Aviv, avec l’assassinat des responsables iraniens et la prise pour cible des citoyens ordinaires.

« Pour sa part, l’Iran a riposté et continue de riposter avec une résistance résolue et une légitime défense ; il n’a ni besoin d’imiter ses ennemis ni la moindre volonté de perturber la vie quotidienne de citoyens ordinaires, eux-mêmes victimes de fausses décisions de leurs dirigeants irresponsables », lit-on dans son message.

Esmaïl Baghaï a également évoqué le repli de responsables américains dans des bunkers militaires après avoir passé plusieurs jours à revendiquer leur « victoire » dans la guerre, qualifiant leur comportement de « tentative transparente de susciter la sympathie d’une opinion publique déjà indignée par les mensonges de ses dirigeants et par le fait que les États-Unis sont devenus un instrument au service des priorités d’Israël ».

« Aucune manœuvre ne saurait dissiper leur détresse psychologique grandissante et leur peur croissante. Pour vaincre l’agresseur, l’Iran n’a pas besoin de devenir comme eux, ni de jouer sur le terrain des perdants », a-t-il conclu.

Source : Médias