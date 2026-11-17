Londres sanctionne des entreprises liées aux colonies illégales en Cisjordanie et un groupe bloquant l’aide à Gaza

Le Royaume-Uni a annoncé mardi des sanctions contre huit entreprises de construction et de promotion immobilière impliquées dans l’expansion des colonies illégales en Cisjordanie occupée, ainsi que contre un groupe israélien responsable du blocage de l’aide destinée à Gaza.

Selon un communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères, il s’agit du premier train de sanctions adopté par le chef de la diplomatie, Ed Miliband, depuis la « réorientation de l’approche britannique » annoncée en septembre concernant les actions israéliennes en Cisjordanie occupée et l’élargissement du régime mondial de sanctions relatif aux droits humains.

« Les sanctions annoncées aujourd’hui visent des entreprises de construction et de promotion immobilière impliquées dans l’expansion des colonies, ainsi qu’un groupe militant connu pour bloquer l’entrée de l’aide à Gaza », précise le communiqué.

Ces mesures doivent entraver les flux financiers des huit entreprises et leur capacité à soutenir de nouvelles constructions en Cisjordanie.

« Ce train de sanctions répond à l’accélération persistante de l’expansion des colonies, que le gouvernement israélien a non seulement refusé d’endiguer, mais qu’il a facilitée et encouragée », ajoute le ministère.

Les mesures visent également le groupe israélien Tzav 9, qui a organisé et mené des blocages pour empêcher des convois d’aide humanitaire d’entrer à Gaza, y compris en octobre dernier.

« La préservation de la solution à deux États est la boussole de l’action de ce gouvernement », a déclaré Ed Miliband.

Le ministre a affirmé que Londres entendait travailler de manière constructive avec un nouveau gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne afin de « faire progresser une paix et une sécurité durables pour les Israéliens comme pour les Palestiniens ».

« Le statu quo en Cisjordanie et à Gaza est inacceptable », a-t-il ajouté.

Source : Anadolu