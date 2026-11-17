En Cisjordanie, les déplacés de Tulkarem voient peu d’espoir dans l’après-Netanyahu

Depuis ce « jour maudit » où l’armée d’occupation israélienne l’a chassé du camp de Tulkarem en Cisjordanie occupée, Adel Darsieh rêve de regagner son foyer. Mais la récente annonce de Benjamin Netanyahu excluant tout retour des déplacés a douché ses espoirs, qu’un nouveau gouvernement ne pourrait, selon lui, raviver.

« Que ce soit ce gouvernement (sortant, NDLR) ou un nouveau gouvernement, qu’est-ce qui changera ? », s’interroge ce Palestinien de 64 ans. « Ce sont les deux faces d’une même pièce », tranche-t-il, alors qu’en Israël, les tractations se poursuivent après les élections législatives du 27 octobre.

Le centriste Gadi Eisenkot, rival de Benjamin Netanyahu, a été chargé de former une coalition. Forts d’un nombre record de sièges, les partis arabes, qui défendent la cause palestinienne, pourraient peser dans les négociations, même si leur entrée dans un gouvernement dirigé par cet ancien chef d’état-major suscite des réticences.

Mi-octobre, Netanyahu avait exclu le retour des Palestiniens déplacés du camp de Tulkarem lors d’une vaste offensive lancée début 2025, qui a également visé le camp voisin de Nour Chams et celui de Jénine, plus au nord.

Selon l’ONU, 12.100 personnes ont été déplacées du camp de réfugiés de Tulkarem, créé en 1950 et où les tentes des débuts ont laissé place à des bâtiments, au fil des générations.

Aujourd’hui, alors que l’armée israélienne poursuit ses opérations dans la région, Adel Darsieh vit dans une modeste habitation coiffée de tôles de zinc avec sa femme, qui se déplace en fauteuil roulant.

Ce jour-là, il reçoit plusieurs barquettes de mansaf, un plat de riz, de viande et de yaourt fermenté, préparées par « Fazaa Kitchen », une cuisine solidaire venant en aide aux déplacés.

Dans les locaux de l’association caritative Wadi Al-Hawarith, qui porte l’initiative, des bénévoles en veste orange remplissent et emballent les portions à la chaîne. Chaque semaine, ils distribuent quelque 1.200 repas à 400 familles.

« Si nous ne cuisinons pas, il y a des familles qui iront se coucher le ventre vide », explique à l’AFP Hussein Al-Sheikh Ali, 60 ans, président de l’association, lui aussi déplacé.

Il dénonce une « punition collective » en Cisjordanie, destinée, selon lui, à pousser les Palestiniens à quitter leurs terres.

Il espère qu’un nouveau gouvernement montrera « au moins un visage plus modéré », mais craint que les « mêmes politiques (…) se poursuivent ».

« Inhabitable »

Faisal Salama, responsable du comité populaire du camp de Tulkarem, partage ses doutes. Il qualifie d' »illégale » l’annonce de Netanyahu interdisant le retour des déplacés, mais garde l’espoir de voir les opérations militaires prendre fin dans les camps du nord.

Il cite l’exemple de Hébron, dans le sud du territoire, où l’armée israélienne s’est retirée après quelques jours d’une opération ayant provoqué le déplacement de plus de 3.000 personnes, lancée à la suite d’une attaque ayant tué deux soldats avant le scrutin.

À Tulkarem, les stigmates des destructions persistent : maisons rasées, commerces incendiés.

« Le camp est inhabitable » et « sur le terrain, jusqu’à présent, nous n’avons constaté aucun changement de politique, qu’il s’agisse de Netanyahu ou de l’éventuelle arrivée d’Eisenkot », affirme-t-il.

L’arrivée au pouvoir de cet ancien commandant des forces israéliennes en Cisjordanie pendant la seconde Intifada (2000-2005) ne signifierait pas nécessairement un changement de cap dans le territoire occupé depuis 1967.

Eisenkot défend le maintien des principales colonies israéliennes, tout en promettant de démanteler certains avant-postes illégaux (implantations constituées souvent de caravanes ou préfabriqués).

Beth Oppenheim, chercheuse au Conseil européen pour les relations internationales, n’exclut pas davantage de « souplesse » sur le retour des déplacés, notamment pour prévenir de nouvelles tensions sécuritaires. Gadi Eisenkot a d’ailleurs répété vouloir former une coalition excluant les éléments les plus radicaux de l’extrême droite.

L’experte s’attend toutefois à une « très forte continuité » dans la gestion sécuritaire de la Cisjordanie, les principaux partis juifs israéliens n’envisageant pas de solution diplomatique au conflit.

Pour Asia Assaf, 44 ans, les débats politiques semblent bien éloignés des préoccupations du quotidien. Depuis la destruction de sa maison, en mars 2025, elle est bénévole à Fazaa Kitchen.

Les déclarations de Netanyahu excluant tout retour futur lui ont donné le sentiment qu’il les « égorgeait », confie-t-elle avant de fondre en larmes.

Adel Darsieh craint, lui, que les déplacés ne puissent regagner leurs foyers que trop tard : « D’ici là, toute cette génération sera soit malade, marchant avec des béquilles, soit sous terre dans la tombe ».

Source : Avec AFP