Les forces de Sanaa annoncent avoir sécurisé dix districts de Taëz et Lahij

Les forces armées yéménites de Sanaa ont annoncé avoir sécurisé dix districts dans les gouvernorats de Taëz et Lahij, couvrant une superficie totale estimée à sept mille cent kilomètres carrés, selon la carte publiée.

Elles ont déclaré dans un communiqué lu par leur porte-parole le général Yahia Saree que l’opération avait abouti à la défaite et à la destruction de douze divisions militaires, comprenant soixante brigades, des forces soutenues par l’Arabie saoudite et supervisées par l’officier saoudien Mohammed Talal Al-Balawi.

Elles ont rapporté que des centaines de véhicules dont des blindés ont été détruits, mis hors service ou confisqués. De même pour des quantités d’armes.

Selon le texte, l’objectif de l’opération était de « sécuriser les zones d’où étaient lancées les attaques des forces de mobilisation dirigées par l’Arabie saoudite ».

L’opération des forces de Sanaa « est menée pour défendre le Yémen et son peuple et préserver sa souveraineté », précise le communiqué.

Saree a accusé l’Arabie saoudite de poursuivre son agression « au service du projet américano-sioniste destiné à contrôler Bab al-Mandeb et les zones stratégiques du Yémen ».

Il a appelé les populations yéménites des provinces du sud à élever la voix contre le régime saoudien et à ne pas lui permettre d’utiliser leurs provinces comme base de lancement pour des objectifs visant le peuple yéménite.

Lundi, après les avancées de forces de Sanaa qui se trouvent désormais à 60 km d’Aden, selon l’AFP, l’Arabie saoudite a démis de ses fonctions le commandant de sa coalition militaire. Le général Fahd ben Hamad ben Abdelaziz al-Salmane a été remplacé par le chef d’état-major Fayyad al-Ruwailia.

Par ailleurs, le ministère yéménite de la Santé à Sanaa a annoncé qu’au moins 16 citoyens ont été tués ou blessés à la suite de raids saoudiens qui ont ciblé l’usine d’éponges Al-Kholani au nord de la ville d’Hodeïda.

Source : Divers