Les ONGs quittent Gaza, laissant les habitants confrontés à la famine

Les restrictions israéliennes et le manque de financement menacent l’une des dernières bouées de sauvetage de Gaza, alors que les Palestiniens font face à une insécurité alimentaire dramatique.

À l’aide de morceaux de bois et de plastique que ses enfants ont ramassés près de leur tente dans le quartier de Tal al-Hawa, à Gaza, Heba Dweima, 41 ans, allume un feu pour faire cuire la dernière portion de lentilles contenue dans un colis alimentaire qu’elle a reçu du Programme alimentaire mondial fin octobre.

Heba Dweima vit dans une tente de déplacés qui a été fortement endommagée par la pluie. Elle élève seule ses quatre enfants depuis que son mari a été tué l’année dernière et qu’elle s’est retrouvée toute seule à se battre pour survivre dans les camps de déplacés de Gaza.

Sans emploi ni source de revenus fiable, Heba Dweima et sa famille, comme des milliers d’autres familles à travers la bande de Gaza, dépendent de l’aide des organisations humanitaires pour obtenir de la nourriture, de l’eau et d’autres produits de première nécessité.

«Aujourd’hui, nous avons de quoi manger, alors nous mangeons», a déclaré Dweima. «Demain, nous n’aurons peut-être rien à manger et nous aurons faim. C’est cela désormais la vie à Gaza.»

Elle explique que cela n’a pas toujours été le cas pour les Palestiniens. Avant le génocide, ils pouvaient travailler, diriger des entreprises, investir, élever de la volaille et du bétail, cultiver leurs champs et leurs terres, et gagner leur vie de bien des façons différentes.

Mais le génocide qu’Israël perpètre contre la population de la bande de Gaza depuis octobre 2023, comme le dit Dweima, a tout détruit, laissant les Palestiniens sans aucun moyen de subvenir à leurs besoins. En conséquence, les Palestiniens de toute la bande de Gaza, sans exception, n’ont d’autre choix que d’attendre l’aide humanitaire pour nourrir leurs familles.

Le Programme alimentaire mondial a annoncé fin octobre qu’en raison d’un manque de financement, l’aide alimentaire dans la bande de Gaza serait réduite d’un tiers. Cela signifie qu’un demi-million de personnes perdront l’accès à l’aide qu’elles recevaient chaque mois.

À partir de ce mois-ci, le PAM fournira une aide alimentaire et financière à 1,1 million de personnes parmi les plus vulnérables de Gaza, contre 1,6 million le mois dernier.

Le programme a également indiqué que les familles bénéficiaires «ne recevraient désormais qu’un seul colis alimentaire au lieu de deux, ainsi qu’un sac de farine de blé plus petit que d’habitude. Cela représente la moitié de l’aide alimentaire qu’elles recevaient auparavant.»

Le nombre de repas chauds distribués par le PAM a également été réduit, passant de 250 000 à 150 000 par jour. Dans certaines zones difficiles d’accès situées près de la «ligne jaune», les bénéficiaires recevront désormais un repas chaud tous les deux jours au lieu d’un par jour. Le programme a également réduit le montant de l’aide en espèces fournie à 75 000 familles.

Les habitants de toute la bande de Gaza signalaient déjà des pénuries alimentaires avant même que le PAM n’annonce sa décision de réduire son aide.

Selon la Classification intégrée des phases de sécurité alimentaire (IPC), environ 1,4 million de personnes, soit 67 % de la population de Gaza, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë atteignant un niveau de crise, voire pire (phase 3 de l’IPC ou supérieure).

Les conséquences de cette décision sont déjà visibles dans différentes parties de la bande de Gaza. Immédiatement après l’annonce, plusieurs boulangeries de Gaza qui recevaient de la farine par l’intermédiaire du PAM ont fermé leurs portes et cessé de vendre du pain subventionné aux habitants.

Cela a donné lieu à tout une série de sit-in, organisés par des personnes déplacées, devant les boulangeries dans plusieurs zones.

Au cours de ces manifestations, les habitants ont exigé que leur accès à la nourriture ne soit pas subordonné à des décisions politiques ou à des pressions financières. Ils ont déclaré qu’ils vivaient une catastrophe dont ils n’étaient en rien responsables, et que le monde devrait se tenir à leurs côtés plutôt que de les priver de nourriture.

Umm Ibrahim, une femme participant à une manifestation à Khan Younès, explique que la faim se fait de plus en plus pressante. «Maintenant que les points de distribution du Programme alimentaire mondial ont été fermés, nous voyons la menace de la famine se rapprocher rapidement de nous», a-t-elle déclaré.

Umm Ibrahim explique qu’elle-même, ses voisins et ses proches à Khan Younès ont tous perdu leurs maisons, leurs proches et leurs terres. Ils ont été déplacés et contraints de vivre sous des tentes, où ils endurent un hiver rigoureux. Pour couronner le tout, ils sont désormais contraints de vivre sans nourriture.

«Qui pourrait accepter une telle situation ? Qui pourrait trouver cela acceptable ? C’est plus qu’un être humain ne peut supporter. Qu’avons-nous fait pour mériter de mourir de faim ?», a-t-elle demandé.

«Ils nous ont tout pris. Même la nourriture dont nous avons besoin est trop précieuse à leurs yeux pour qu’ils nous la laissent.»

Umm Ibrahim adresse son appel au Programme alimentaire mondial, qu’elle décrit comme une bouée de sauvetage pour la population de Gaza. Elle explique que les gens dépendent de l’aide qu’il apporte et que, sans ce programme et son soutien, des milliers de familles seront contraintes de se coucher le ventre vide, laissant leurs enfants sans nourriture car elles ne peuvent rien faire pour les aider.

En mars 2025, la famine a commencé à frapper la population de la bande de Gaza, atteignant finalement un point de rupture. Les gens s’effondraient dans les lieux publics, victimes de l’épuisement, de la faim et de la faiblesse physique.

Des décès dus à la famine étaient signalés quotidiennement à Gaza.

À ce stade, le système de distribution de colis alimentaires a été remplacé par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), qui a pris le contrôle des sites de distribution de l’aide dans toute la bande de Gaza.

Les gens se sont mis à se rendre chaque jour sur ces lieux dans l’espoir d’obtenir de la nourriture.

Mais ces sites ont fini par être qualifiés de «pièges mortels», où les Palestiniens étaient exposés aux tirs de snipers et à des fusillades délibérées. Plus de 2.600 Palestiniens ont été tués à l’intérieur ou aux abords de ces sites de distribution alors que la nourriture était distribuée sous la supervision de la GHF.

L’annonce par le Programme alimentaire mondial de sa décision de réduire l’aide à la population de Gaza n’est pas la première restriction que les Palestiniens ont été contraints de subir, et ce ne sera pas la dernière.

En mai dernier, World Central Kitchen, l’un des plus grands fournisseurs de repas chauds de la bande de Gaza, a annoncé qu’elle réduirait ses distributions alimentaires, privant ainsi plus de 500 000 Palestiniens de nourriture. L’organisation a justifié cette décision par des contraintes financières et des pressions liées au financement.

Mais la pression exercée sur les organisations fournissant une aide alimentaire à Gaza ne s’arrête pas là. Au début de cette année, Israël a empêché plus de 37 organisations internationales de renouveler leur autorisation d’opérer dans la bande de Gaza.

La plupart étaient des organisations palestiniennes ou des organisations internationales travaillant en Palestine. Cette décision a eu des conséquences catastrophiques pour la population de Gaza.

La campagne systématique menée par Israël contre les Palestiniens de Gaza continue de viser tous ceux qui sont en mesure de leur apporter une aide.

Debout devant sa tente dans l’un des camps de déplacés de Gaza, Alaa Rabah, 45 ans, père de cinq enfants, affirme qu’Israël veut se débarrasser d’absolument toute la population de Gaza et tous les moyens sont bons : la famine, les bombardements, les assassinats et les déplacements forcés. Il estime qu’Israël ne s’arrêtera pas et ne cédera pas tant que les Palestiniens n’auront pas été éliminés par tous les moyens possibles.

«Ils s’attaquent à nos moyens de subsistance», a déclaré M. Rabah. «Ils nous privent de toute possibilité de travailler sur notre propre terre. Ensuite, ils s’en prennent à ceux qui nous aident, à ceux qui nous apportent de la nourriture, à ceux qui nous apportent de l’eau, à ceux qui nous aident à nourrir nos enfants. Ils nous persécutent et renforcent les restrictions pour empêcher que le monde nous vienne en aide.»

Il a rappelé que la dernière famine avait contraint les habitants de Gaza à manger des plantes sauvages et même de l’herbe, mais que cela n’avait pas diminué leur volonté de survivre.

«Ils veulent que le monde nous oublie, qu’il cesse même de prononcer nos noms ; ils veulent que nous mourions seuls, sans que personne ne le sache», a-t-il déclaré. «Mais ils n’obtiendront pas ce qu’ils veulent. Nous sommes un peuple profondément enraciné dans cette terre.»

Sources : Mondoweiss, Traduction Chronique de Palestine ; via Réseau international