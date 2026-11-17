La Chine réaffirme son refus de reconnaître l’indépendance du « Somaliland »

L’ambassadeur de Chine en Somalie, Wang Yu, a déclaré que son pays et Djibouti s’accordent pour rejeter toute tentative de reconnaissance de l’indépendance de l’administration du « Somaliland », soulignant que les deux pays adhèrent à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie.

Les propos de l’ambassadeur de Chine ont été tenus lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l’Université de la Défense nationale à Mogadiscio, la capitale, où il a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir l’unité et l’intégrité territoriale de la Somalie.

Selon l’agence Somalia Now, Wang Yu a déclaré que Pékin et Djibouti continueront d’œuvrer sur le plan diplomatique pour empêcher l’administration du Somaliland d’obtenir une reconnaissance internationale en tant que partie intégrante du territoire somalien.

La Chine et Djibouti ont annoncé une position commune sur cette question, à la suite des entretiens menés par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avec son homologue djiboutien, Abdoulkader Hussein Omar, à Pékin en octobre dernier.

La prise de position renouvelée de la Chine et de Djibouti intervient alors que l’administration du Somaliland poursuit ses efforts pour obtenir la reconnaissance internationale de son indépendance, tandis que le gouvernement fédéral de Mogadiscio s’accroche à l’unité du pays et rejette toute initiative sécessionniste.

Source : Médias