L’Iran nie les accusations de CNN concernant un plan d’attaque à la « bombe sale » à Washington

L’Iran a rejeté mardi les informations publiées par CNN selon lesquelles Téhéran préparerait de faire exploser une « bombe sale » à Washington, dans le but de viser de hauts responsables de l’administration Trump.

Ces accusations ont été démenties par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, qui les a qualifiées d’infondées. Selon lui, ces informations s’inscrivent dans une campagne de propagande destinée à créer des justifications pour de nouvelles attaques contre l’Iran.

« Les parties qui ont déclenché l’agression contre l’Iran cherchent maintenant à préparer le terrain médiatique pour leurs plans malveillants, en fabriquant et en diffusant des allégations sans fondement, notamment les récentes allégations publiées par le New York Times et le récit médiatique fabriqué promu par CNN concernant la soi-disant « bombe sale », a écrit Baghaï sur X.

Citant sept responsables américains, CNN a rapporté que les services de renseignement des États-Unis ont identifié des plans iraniens visant à utiliser une bombe sale ou une arme chimique dans la capitale américaine.

Une bombe sale utilise des explosifs conventionnels pour disperser des matières radioactives. Elle ne provoque généralement pas de destructions massives par l’explosion, mais peut contaminer une zone et semer la panique.

L’article du New York Times a véhiculé hier que l’Iran exploite des infrastructures telles que des barrages pour alimenter ses installations de missiles.

« Les allégations fragiles liant les barrages en Iran aux bases de missiles sont destinées à fabriquer des prétextes sécuritaires pour justifier des attaques contre les infrastructures », a aussi tweeté Baghaï.

Pour sa part, la Maison-Blanche a déclaré qu’elle surveillait toutes les menaces potentielles, précisant qu’à ce stade, il n’existait aucune menace crédible visant le territoire des États-Unis.

Donal Trump a acquiescé d’un signe de tête lorsqu’un journaliste lui a demandé si l’Iran prévoyait de faire exploser une bombe sale dans la capitale américaine.

« Nous enquêtons », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une séance photo à Manille.

Interrogé sur l’existence d’une menace imminente, Trump a déclaré : « Eh bien, s’il y a une menace, ils en paieront le prix comme aucun pays ne l’a jamais payé auparavant. »

Interrogé à nouveau sur la possibilité d’une attaque imminente, Trump a déclaré : « J’espère que non, mais nous prenons cela très au sérieux parce qu’ils sont fous. »

Baghaï a dû ces derniers jours démentir plusieurs accusations qui s’inscrivent selon lui dans le cadre des opérations sous fausse bannière d’une campagne de désinformation menée par Israël contre son pays. Il nié l’implication de son pays dans l’affaire des réfrigérateurs des supermarchés en France, et les allégations de projets d’assassinat visant des responsables américains.

Source : Divers