Syrie : Trois obus israéliens visent des terres agricoles à Qouneitra et incursions et installation de barrages

Les forces d’occupation ont tiré trois obus qui ont atterri sur des terres agricoles aux abords du village d’Al-Samadaniyah al-Sharqiyah, dans la province de Qouneitra. Aucune victime humaine n’a été signalée.

D’après le bilan des violations recensées depuis le début de l’année 2026, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a comptabilisé 119 attaques israéliennes sur le territoire syrien — dont 6 frappes aériennes et 113 attaques terrestres — ciblant environ 13 sites, notamment des « restes de dépôts d’armes et de munitions, des quartiers généraux, des centres et des véhicules ».

L’Observatoire a précisé que ces attaques ont causé la mort de 7 personnes : un trafiquant d’armes et 6 civils, dont trois ont péri lors d’incursions israéliennes dans les provinces de Qouneitra et de Deraa.

Incursions, barrages militaires et agressions contre les civils

Dans le cadre des agressions israéliennes dans le sud de la Syrie, une patrouille israélienne a pénétré sur la route reliant les villages d’Ain al-Bayda et de Jubata al-Khashab, dans le nord de la province de Qouneitra. Elle a établi un barrage militaire composé de trois véhicules au niveau du virage d’Al-Kasarat, où les passants ont été arrêtés et fouillés.

Par ailleurs, dans le sud de la province de Qouneitra, deux véhicules militaires israéliens ont effectué une incursion à l’ouest du village de Saida al-Hanout, s’inscrivant dans la poursuite des mouvements militaires israéliens à l’intérieur du territoire syrien. L’Observatoire syrien des droits de l’homme a rapporté, hier lundi, des violations israéliennes simultanées dans les zones rurales de Deraa et de Qouneitra. Celles-ci ont notamment consisté en des incursions de véhicules et de chars militaires, des perquisitions dans des domiciles civils, ainsi qu’en l’agression physique d’une personne âgée, dont le véhicule a également été détruit.

Les violations ont par ailleurs inclus des tirs à l’arme lourde et à l’artillerie visant des habitations et des terres agricoles, provoquant un incendie dans une pièce de l’une des maisons.

Les forces d’occupation continuent de violer l’accord de désengagement de 1974, multipliant les incursions dans le sud de la Syrie, procédant à des perquisitions et des arrestations au sein de la population civile, effectuant des opérations de terrassement sur des terres agricoles et menant des attaques par bombardement.

Source : Médias