Lavrov : Certains partenaires de l’ASEAN imposent des modèles obsolètes d’organisation régionale

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé certains partenaires de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) de tenter d’imposer des modèles d’organisation régionale désormais inadaptés, fondés sur une logique de blocs.

Ces propos ont été tenus par le ministre russe lors de la 21e session du Sommet de l’Asie de l’Est, qui réunit actuellement à Manille, aux Philippines, les dirigeants des pays de l’ASEAN et leurs partenaires.

« Certains partenaires de l’ASEAN imposent des modèles dépassés d’organisation régionale, fondés sur une logique de blocs — tels que des clubs fermés, des structures trilatérales ou quadrilatérales », a déclaré M. Lavrov. Il a par ailleurs mis en garde contre le déploiement actif de moyens militaires de l’OTAN dans la région, justifié par le concept d’« indivisibilité de la sécurité » entre les zones euro-atlantique et indo-pacifique.

Il a souligné que les activités du bloc nucléaire « AUKUS » s’étendent, faisant peser des risques sur les zones exemptes d’armes nucléaires établies par le Traité de Bangkok (relatif à l’Asie du Sud-Est) et le Traité de Rarotonga (relatif au Pacifique Sud).

M. Lavrov a ajouté que des signes de crises similaires, découlant d’un abandon des principes fondamentaux, se profilent également dans le cadre des réunions entre les ministres de la Défense de l’ASEAN et leurs partenaires.

Source : Médias