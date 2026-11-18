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Mission de l’Iran auprès des Nations Unies : Toute attaque délibérée ciblant des barrages et des infrastructures hydrauliques destinées aux populations civiles constitue une violation du droit international.
17-11-2026 22:12 PM
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Mission de l’Iran auprès des Nations Unies : L’Iran exercera fermement son droit inhérent, garanti par le droit international, à se défendre contre tout acte d’agression.
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Mission de l’Iran auprès des Nations Unies : Toute attaque délibérée ciblant des barrages et des infrastructures hydrauliques destinées aux populations civiles constitue une violation du droit international.
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