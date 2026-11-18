Les divergences persistent sur le « plan de deux jours » | États-Unis – Iran : accélération des pas vers la case guerre

Par Mohammad Khawajoui

Parallèlement à l’intensification des confrontations entre l’Iran et les États-Unis dans le détroit d’Ormuz, à la poursuite des concertations diplomatiques menées par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à Islamabad et Mascate, ainsi qu’à l’attente entourant la rencontre tripartite réunissant demain les présidents des États-Unis, de la Russie et de la Chine et son impact sur le cours de la guerre, un rapport du New York Times sur le lien entre les barrages iraniens et les installations de missiles, conjugué à un rapport de CNN sur des tentatives iraniennes d’utiliser une « bombe sale » contre les États-Unis, a suscité une vive polémique et élevé le ton des mises en garde contre le danger de « fabriquer des scénarios » dans le but de justifier le bombardement des infrastructures iraniennes.

L’Iran a de nouveau annoncé hier avoir ciblé un radar américain sur la base militaire d’« Al-Sheikh Isa » à Bahreïn, lors de la troisième attaque du genre en cinq jours. En riposte, les États-Unis ont visé des zones sur l’île de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz.

Parallèlement à cette montée des tensions, Araghchi a rencontré hier à Mascate le sultan d’Oman, Haitham ben Tariq, et son ministre des Affaires étrangères, Badr Al-Busaidi, qui a indiqué sur la plateforme « X » qu’un échange de vues avait eu lieu sur « les derniers efforts diplomatiques concernant les défis régionaux », tout en soulignant « l’importance de poursuivre le dialogue et la concertation en vue de réduire la tension et de parvenir à des solutions pacifiques ».

Quant à Araghchi, il a rappelé que son pays « a toujours été sérieux dans le recours à la diplomatie, et agit avec fermeté pour défendre son intégrité territoriale et ses intérêts nationaux ».

Auparavant, les déclarations du ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, lors d’une conférence de presse avec Araghchi à Islamabad — selon lesquelles Téhéran a présenté un « plan de deux jours » pour parvenir à un accord avec Washington et attend la réponse de la partie américaine — avaient retenu l’attention des observateurs et soulevé des questions quant à une éventuelle évolution à ce sujet, après l’échec du dernier cycle d’efforts qataris.

Une source diplomatique bien informée a précisé au quotidien libanais Al-Akhbar que « le plan iranien de deux jours évoqué par Dar est une version condensée du plan de sept jours présenté par l’Iran en septembre dernier, et non une nouvelle proposition ».

Elle a ajouté qu’« en vertu de ce plan, l’Amérique exécute le premier jour, de manière complète et concrète, l’ensemble de ses engagements, notamment la fin des guerres sur tous les fronts, la levée des sanctions pétrolières, le dégel des avoirs iraniens et la levée du blocus maritime sur les ports iraniens ; le deuxième jour, une fois ces étapes accomplies, l’Iran rouvre le détroit d’Ormuz à la navigation commerciale, et les négociations débutent pour parvenir à un accord définitif portant, entre autres, sur le programme nucléaire iranien ».

La source a souligné que le différend entre les deux parties réside dans le calendrier d’exécution des engagements ; l’Iran insiste sur la mise en œuvre immédiate et simultanée de toutes les conditions dès la première phase, tandis que les États-Unis penchent pour le report de certaines étapes à l’avenir, tout en exigeant de Téhéran des concessions nucléaires préalables, point sur lequel la médiation qatarie n’a pu réaliser de percée.

Il est peu probable que Washington accepte le « plan de deux jours » iranien, malgré l’annonce faite hier par le ministère qatari des Affaires étrangères de la poursuite des efforts de médiation visant à rapprocher les positions des parties afin de mettre un terme à la guerre.

Au cœur de cette impasse diplomatique, les regards se tournent vers le sommet tripartite dans la ville chinoise de Shenzhen, réunissant les présidents américain Donald Trump, russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping, afin de voir s’il laissera une empreinte sur la carte des tensions régionales.

Toutefois, les milieux observateurs maintiennent le plafond des attentes à un niveau bas, d’autant plus que les contacts précédents à ce niveau entre Washington, d’une part, et Moscou et Pékin, d’autre part, n’ont pas réussi à débloquer la crise, sur fond de division de l’administration américaine quant à l’étape suivante, de complexité de la scène intérieure aux États-Unis et de pressions israéliennes continues en faveur de la reprise de la guerre.

Dans le même temps, deux rapports du New York Times et de CNN ont provoqué une vague de controverse et de suspicion.

Le premier, s’appuyant sur la superposition des cartes des frappes aériennes américaines et israéliennes visant des sites de missiles avec le réseau des barrages et des grands projets hydrauliques en Iran, a affirmé l’existence d’un lien étroit entre les infrastructures hydrauliques et ces bases de missiles souterraines, supposant que certains de ces projets ont été mis à profit pour assurer un approvisionnement durable en eau et en énergie aux installations militaires, réduisant ainsi leur dépendance au réseau national.

Quant à CNN, la chaîne a relayé les allégations de responsables américains faisant état de la détection d’indices révélant un éventuel projet iranien d’utiliser une « bombe sale » ou des armes chimiques contre des responsables à Washington — des allégations que Trump s’est empressé de dire qu’il prenait « au sérieux ».

Les deux rapports ont suscité une riposte iranienne immédiate ; le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a considéré que l’article du New York Times n’était rien d’autre que de la « désinformation médiatique » visant à justifier des attaques contre les infrastructures vitales du pays, mettant l’accent sur la protection particulière accordée aux barrages par le droit international humanitaire, en vertu de l’article 56 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève.

Il a également estimé que ce que CNN a rapporté au sujet d’un prétendu complot iranien visant à faire exploser une « bombe sale » à Washington constitue des « allégations sans fondement », jugeant « qu’ils tentent étape par étape de fabriquer un vernis de légitimité pour davantage d’actes d’agression et de crimes ».

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, est à son tour entré en lice sur un ton plus ferme, écrivant sur la plateforme « X » que « si les barrages situés à proximité des bases de missiles sont à double usage, alors tout barrage, port ou centrale électrique à proximité des bases américaines ou israéliennes revêt ce même double usage ».

Source : Médias