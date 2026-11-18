L’Iran cible du matériel militaire américain sur une base au Koweït

Les Gardiens de la révolution iranienne ont annoncé mercredi matin avoir ciblé, à l’aide de drones, des systèmes de défense aérienne Patriot ainsi que des plateformes de lancement de drones et de missiles appartenant à l’armée américaine sur la base aérienne Ali Al Salem au Koweït.

L’armée iranienne a décrit la base Ali Salem comme une installation de très grande importance, car elle constitue une plaque tournante majeure du transport aérien et un point d’entrée pour les forces militaires dans la région du Moyen-Orient, ainsi que son rôle central dans la stratégie militaire et logistique de l’armée américaine dans la région.

« Pour défendre l’Iran, nous ne nous soumettrons à aucune puissance, et notre réponse à toute menace ou acte d’agression sera décisive, écrasante et sans restriction géographique », affirme l’armée iranienne dans son communiqué.

Le Koweït a pour sa part dénoncé mercredi l’attaque de drones menée par Téhéran sur son territoire.

« La poursuite de ces agressions constitue une escalade dangereuse qui menace la sécurité et la stabilité de la région et sape les efforts diplomatiques visant à réduire les tensions », a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, selon l’AFP.

L’armée koweïtienne a dit « contrer des attaques de drones » et alerté la population sur de possibles explosions qui résulteraient de « l’interception de cibles hostiles par les systèmes de défense antiaérienne ».

Mardi, l’Iran a revendiqué une attaque contre une base américaine à Bahreïn. Les Gardiens de la Révolution ont indiqué avoir visé « un système radar » de la base Cheikh Issa en réponse aux « violations répétées de l’espace aérien iranien par les drones de l’armée américaine ».

Auparavant, l’Iran avait fait état d’une attaque américaine contre des sites sur l’île de Qeshm dans le stratégique détroit d’Ormuz, déjà visée par des frappes américaines début novembre.

Depuis dimanche les États-Unis ont déployé un troisième groupe aéronaval au Moyen-Orient, renforçant ainsi leur présence navale dans un contexte de tensions accrues avec l’Iran.

L’USS Theodore Roosevelt est entré dans la zone de responsabilité du Commandement central américain (CENTCOM), rejoignant l’USS George Washington et l’USS George H. W. Bush, a déclaré un responsable américain, selon The National.

De leur côté, les forces armées iraniennes ont mis à jour leur liste de cibles militaires potentielles en prévision de tout conflit futur, sans aucune restriction géographique concernant les frappes de représailles, a déclaré jeudi 12 novembre un haut responsable militaire.

Source : Divers