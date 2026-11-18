Le bloc d’Eisenkot arrache la présidence de la Knesset à un allié de Netanyahu

La Knesset israélienne a voté, mardi soir, pour élire un nouveau président opposé à la politique du Premier ministre Benjamin Netanyahu, marquant une première étape potentielle vers le démantèlement de son programme politique clivant, au moment même où son principal rival, Gadi Eisenkot, s’emploie à former un gouvernement.

Selon le bureau du porte-parole de la Knesset, les partis dirigés par Eisenkot — principal adversaire de Netanyahu lors des élections d’octobre qui n’ont pas dégagé de résultat décisif — ont voté pour l’investiture de Matan Kahana à la présidence de la Knesset, ce dernier ayant obtenu le soutien de 66 députés contre 52 voix pour un autre candidat.

Membre du parti de centre-droit « Yashar », dirigé par Eisenkot, Kahana succède ainsi à Amir Ohana, issu du parti « Likoud » de Netanyahu.

Dans son discours d’investiture, Kahana a déclaré : « La Knesset israélienne est la maison de tous les citoyens d’Israël, et j’ai l’intention d’être le président de tous. »

Des prérogatives importantes

L’élection à la présidence de la Knesset revêt une importance politique majeure dans le contexte de la poursuite des consultations en vue de former le nouveau gouvernement, car ce poste confère à son titulaire des prérogatives influentes dans la gestion des séances parlementaires et de l’ordre du jour.

Kahana sera ainsi en mesure de faire avancer les projets de loi jugés prioritaires par le bloc dirigé par Eisenkot et les autres partis qui le soutiennent dans sa quête pour devenir Premier ministre.

Ces projets comprennent la création d’une commission d’enquête indépendante sur les événements du 7 octobre 2023, ce à quoi s’oppose Netanyahu.

Ils prévoient également la limitation de la durée du mandat du Premier ministre ainsi que l’abrogation de lois adoptées par le précédent gouvernement dirigé par Netanyahu, accusées par leurs détracteurs d’avoir restreint les pouvoirs de l’autorité judiciaire.

Le parti « Likoud » de Netanyahu a vivement critiqué ce vote, affirmant que les députés avaient élu Kahana « avec les voix de partisans du terrorisme ».

Tout au long de la campagne électorale, Netanyahu s’en est pris aux partis dirigés par les Arabes israéliens, affirmant qu’ils représentaient une « menace existentielle pour Israël » — des propos qualifiés de racistes et de discriminatoires par ces formations.

Par ailleurs, des membres du bloc conduit par Eisenkot ont été désignés à la tête de plusieurs commissions clés de la Knesset, lesquelles jouent un rôle déterminant dans l’avancement du processus législatif.

Source : Médias