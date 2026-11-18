USA : en remportant l’Alaska, les démocrates disposent de 56 sièges au Sénat

La démocrate Mary Peltola a battu le sénateur républicain sortant Dan Sullivan en Alaska

La démocrate Mary Peltola a battu le sénateur républicain sortant Dan Sullivan en Alaska, faisant basculer ce siège dans le camp démocrate, selon les résultats annoncés mardi par l’agence Associated Press.

Cette victoire portera la majorité démocrate au Sénat à 56 sièges contre 44 lors de l’entrée en fonction du nouveau Congrès, en janvier. Le parti a remporté neuf sièges jusque-là détenus par les républicains lors des élections de mi-mandat du 3 novembre.

Mary Peltola a recueilli 50,1 % des voix de premier choix, dépassant le seuil de majorité nécessaire pour être élue dans le système de vote préférentiel en vigueur en Alaska.

Devenue en 2022 la première personne autochtone d’Alaska élue au Congrès, l’ancienne représentante sera également la première femme autochtone de cet État à siéger au Sénat.

Elle avait perdu son siège à la Chambre des représentants face au républicain Nick Begich en 2024, avant de se lancer dans la course au Sénat.

La certification officielle des résultats est attendue le 25 novembre.

Source : Médias