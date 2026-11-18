Un économiste américain réfute les allégations du New York Times sur les barrages iraniens : qu’a-t-il déclaré ?

L’économiste et consultant en évaluation des risques américain Brett Erickson a exhorté le New York Times à retirer un article publié le 16 novembre, intitulé « La guerre pourrait être la réponse au vieux mystère des barrages iraniens construits sans raison apparente », et à publier un communiqué affirmant l’illégalité de cibler les infrastructures hydriques en Iran.

Sur la plateforme X, Erickson a accusé les journalistes Erika Solomon et Sanam Mahoozi de chercher à préparer l’opinion publique à la classification des barrages iraniens comme « infrastructures à double usage », afin de fournir aux États-Unis un prétexte juridique pour les frapper.

Il a souligné que Mahoozi avait elle-même reconnu sur X que leur enquête de plusieurs mois n’avait produit aucune preuve concluante liant ces projets hydriques à des fins militaires, mais soulevait simplement des « questions méritant d’être creusées ».

Erickson a ajouté que presque tous les experts cités dans l’article — notamment Nima Shokri, Danny Citrinowicz, Nick Kousar et Amir Aghakouchak — ont publiquement désavoué l’angle et les conclusions du reportage, estimant qu’ils n’avaient manifestement pas été informés du récit que les auteures cherchaient à promouvoir.

Pour l’économiste, tenter de légitimer implicitement des crimes de guerre sans preuve solide révèle un grave manque d’intégrité professionnelle, justifiant le retrait immédiat de l’article.

URGENT: I call for @nytimes and @NYTimesPR to immediately retract their article entitled, "War May Answer Longtime Riddle of Iranian Dams Built for No Clear Reason" published on November 16th by Erika Solomon and Sanam Mahoozi and issue an immediate statement as to the illegality of targeting Iranian water infrastructure. In this piece, Solomon and Mahoozi are clearly attempting to manufacture consent for the categorization of Iranian dams and water infrastructure under "dual use infrastructure". This would allow for the United States to have the pretext under international law to target these sites despite the lead reporter on the piece, Sanam Mahoozi, posting the article to X yesterday stating: "Could some water projects have served to support Iran’s military buildup? No conclusive evidence—but questions worth asking." According to the X post from Mahoozi, this investigation from The New York Times took "months", but as per her own statement, resulted in zero conclusive evidence. In addition to this, almost every expert that was quoted by Mahoozi and Solomon on the piece have subsequently issued public statements rebuking the framing and conclusion of the article. This is clearly as a result of Mahoozi and Solomon not being forthcoming with these experts as to what the narrative being pushed by the article would be. Nima Shokri, Danny Citrinowicz, Nik Kowsar, and Amir Aghakouchak, four separate experts quoted in the article have all issued public statements criticizing the framing and conclusion of the piece. When an article implicitly seeks to manufacture consent for war crimes, finds no conclusive evidence, and is immediately condemned by the very experts quoted on the piece, it should be clear that it is blatantly dishonest and immoral to publish such an article. @nytimes and @NYTimesPR should immediately remove to retract the article and condemn the implied conclusion that water infrastructure in Iran falls under dual-use infrastructure. — Brett Erickson (@BrettErickson28) November 17, 2026

Réactions officielles de Téhéran

Le rapport du New York Times prétendait que certains barrages et projets de transfert d’eau soutenaient des installations militaires et des sites de missiles souterrains.

La mission iranienne auprès de l’ONU a catégoriquement rejeté ces allégations « sans fondement », les qualifiant de campagne de désinformation destinée à couvrir une agression, et rappelant que toute attaque délibérée contre des infrastructures civiles constitue une violation du droit international.

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié de « pure absurdité » les rumeurs relayées ces dernières 72 heures par des médias pro-israéliens, appelant à cesser cette propagande mensongère semblable à celle qui avait précédé la guerre contre l’Irak, tout en soulignant que « les empreintes d’Israël sont évidentes dans cette affaire ».

Source : Médias