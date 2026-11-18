France : 15.000 gardes à vue lors des manifestations des lycéens et pour le coût de la vie

Quelque 15.000 personnes ont été placées en garde à vue en France lors des récentes manifestations contre le coût de la vie et des mobilisations lycéennes, a indiqué le ministre de la Justice Gérald Darmanin devant le Parlement mardi.

Darmanin a indiqué que 7.184 personnes – dont 2.661 mineurs – avaient été placées en garde à vue lors des manifestations du week-end « contre la vie chère » depuis le 17 octobre, dont certaines ont dégénéré en violentes émeutes.

En outre, 8 000 personnes ont été interpellées lors des manifestations de lycéens sur les conditions dans les établissements scolaires.

Concernant les manifestations du samedi contre la vie chère, les arrestations ont débouché sur 3.053 poursuites.

Le ministre de la Justice a encore recensé 466 peines d’emprisonnement, dont 195 fermes et 111 avec mandat de dépôt – c’est-à-dire avec incarcération immédiate à l’issue du procès.

« Les deux tiers de ces chiffres, c’est pour la seule journée du 17 octobre dernier », entachée de violences, a précisé M. Darmanin.

À propos du mouvement lycéen, « il y a eu à peu près le même nombre de gardes à vue » que pour les manifestations du samedi, a-t-il indiqué. « Mais il n’y a eu que trois détentions provisoires sur 8.000 gardes à vue : trois qui concernent trois majeurs, trois pour des atteintes à des policiers ou des agents de l’Éducation nationale. »

Source : AFP