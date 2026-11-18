Rubio nie l’existence d’une menace iranienne imminente contre Washington

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré qu’il ne croyait pas à l’existence d’une menace imminente pesant sur la capitale américaine, en réponse à une question concernant un rapport de la chaîne « CNN » s’appuyant sur des évaluations du renseignement américain quant à l’éventualité d’une attaque iranienne à l’aide d’une « bombe sale » à Washington.

Répondant à un journaliste à Manille qui lui demandait s’il craignait une « attaque imminente » contre Washington, Rubio a affirmé : « Je ne suis pas inquiet… Je ne pense pas qu’il y ait de menace imminente ». Il a ajouté que le gouvernement américain « guette en permanence tout ce qui constitue une menace pour la sûreté et la sécurité des États-Unis ».

Hier, le président américain Donald Trump avait indiqué que les États-Unis prenaient très au sérieux un éventuel projet iranien visant à mener une attaque, après avoir été interrogé sur le rapport de « CNN ».

Trump avait acquiescé d’un signe de tête lorsqu’un journaliste lui avait demandé si l’Iran prévoyait de faire exploser une bombe sale dans la capitale américaine, déclarant lors d’une séance photo à Manille : « Nous examinons la question ».

Interrogé sur le caractère imminent de la menace, Trump avait répondu : « Eh bien, s’il y en a une, ils paieront un prix comme aucun pays n’en a jamais payé auparavant ».

Questionné de nouveau sur l’existence d’une raison de croire à l’imminence d’une attaque, Trump avait déclaré : « J’espère que ce n’est pas le cas, mais nous prenons cela très au sérieux parce qu’ils sont fous ».

De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a démenti ces accusations hier, mardi, les qualifiant de « dénuées de tout fondement ».

Lundi, « CNN » avait rapporté, citant des sources, que des renseignements américains indiquaient que Téhéran élaborait des plans pour faire exploser une bombe sale dans la capitale américaine.

Une bombe sale utilise des explosifs conventionnels pour disperser des matières radioactives. Contrairement à une arme nucléaire, elle ne provoque pas d’explosion nucléaire, mais peut propager une contamination radioactive et engendrer d’importantes perturbations ainsi qu’un mouvement de panique générale.

Source : Médias