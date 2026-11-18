Le président somalien accuse les EAU de s’ingérer dans les affaires internes de son pays et de soutenir la sécession du « Somaliland »

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a accusé les Émirats arabes unis d’ingérence dans les affaires intérieures de son pays, d’établir des bases et des formations militaires en dehors de l’autorité du gouvernement fédéral et de soutenir les divisions politiques, marquant une nouvelle escalade du différend entre Mogadiscio et Abou Dhabi.

Dans un discours télévisé adressé au peuple somalien mardi soir, Mohamud a déclaré que les Émirats arabes unis avaient mené ces dernières années des politiques qui avaient affaibli l’autorité du gouvernement central et contribué à l’aggravation des divisions politiques, accusant Abou Dhabi de mener ce qu’il a décrit comme une guerre par procuration contre son pays.

Établir des bases militaires

L’agence de presse nationale somalienne (SONNA) a rapporté que le président a accusé les Émirats arabes unis de contribuer à la création de bases militaires et de formations armées qui ne sont pas entièrement sous le contrôle du commandement de la sécurité nationale, considérant que la présence de forces extérieures au système militaire officiel compromet l’unité des institutions de sécurité, à un moment où le pays est confronté à des menaces de groupes armés.

Mohamud a également accusé Abou Dhabi d’apporter un soutien financier et politique à certaines administrations régionales, ce qui contribue à alimenter les conflits avec le gouvernement fédéral et à affaiblir les institutions de l’État.

Accords avec les ports locaux

Concernant le dossier des ports, le président somalien a critiqué les Émirats arabes unis pour avoir conclu des accords avec les administrations locales concernant les ports de Berbera, Bosaso et Kismayo, en dehors du cadre des pouvoirs du gouvernement central.

Il a souligné que les ports et les installations stratégiques appartiennent au peuple somalien et que tout accord les concernant doit être soumis à la constitution et aux autorités fédérales.

Crise du Somaliland

Le président somalien a également accusé les Émirats arabes unis d’avoir « un rôle majeur dans la reconnaissance du Somaliland par Israël ».

Il a ajouté que les Émirats arabes unis s’étaient abstenus de se joindre aux déclarations arabes publiées pour contrer « les efforts visant à démanteler l’unité du territoire somalien ».

Dans une autre accusation, il a déclaré que les Émirats arabes unis avaient utilisé le port de Berbera en janvier dernier comme point de transit pour transporter un chef de groupe armé en fuite du Yémen, sans obtenir l’approbation du gouvernement fédéral somalien.

Annulation des accords

Mohamud a rappelé que le gouvernement somalien avait décidé, le 12 janvier 2026, d’annuler tous les accords conclus avec les Émirats arabes unis, notamment les accords de sécurité, de défense et de coopération économique, suite aux efforts diplomatiques déployés pour résoudre les différends entre les deux pays. Il a confirmé que le gouvernement avait fermé l’espace aérien somalien aux avions militaires et cargo émiratis, affirmant que ces mesures avaient été prises pour défendre la souveraineté nationale et n’étaient pas dirigées contre le peuple émirati.

Mohamud a souligné que la Somalie n’acceptera aucune ingérence étrangère portant atteinte à sa souveraineté, appelant les forces politiques et les administrations régionales à régler leurs différends par le dialogue interne et à ne pas permettre que les divisions politiques soient exploitées pour s’ingérer dans les affaires du pays.

Source : Agence