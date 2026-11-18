Impact du détroit d’Ormuz sur le soufre en Arabie saoudite et en Chine

La perturbation du transport de soufre via le détroit d’Ormuz a déstabilisé la chaîne d’approvisionnement des matières premières nécessaires à la production d’engrais phosphatés, entraînant un quasi-triplement du prix mondial du soufre au cours du premier semestre 2026 et une baisse d’environ 22 % du commerce mondial de ces engrais.

Selon les données du Global Trade Atlas, les exportations d’engrais phosphatés ont reculé durant cette période de 454 000 tonnes pour la Chine, de 374 000 tonnes pour le Maroc et de 362 000 tonnes pour l’Arabie saoudite, par rapport à la même période de l’année précédente.

Le soufre constitue la matière première essentielle à la fabrication de l’acide sulfurique et l’un des principaux intrants dans la production d’engrais phosphatés ; la restriction des approvisionnements de cette substance a accru le coût de production des engrais et, si cette situation perdure, elle risque d’exercer une pression sur l’offre d’engrais ainsi que sur les coûts de la production agricole.

Source : Médias