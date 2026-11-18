Des élus démocrates critiquent le secrétaire américain à la Marine au sujet de la guerre contre l’Iran

Des législateurs démocrates ont lancé ce mardi une attaque virulente contre Hung Cao, secrétaire par intérim à la Marine au sein de l’administration du président américain Donald Trump, l’accusant d’être « docile » envers Trump concernant la guerre menée par Washington contre Téhéran et de minimiser son impact sur la santé mentale des marins, après huit tentatives de suicide à bord d’un porte-avions.

Cette audition houleuse, qui s’est tenue dans les derniers jours de la législature d’un Sénat contrôlé par les républicains, pourrait donner un aperçu de ce qui se passera lorsque les démocrates prendront les commandes en janvier, après leur victoire aux élections de mi-mandat qui se sont déroulées plus tôt ce mois-ci.

Cao n’a pas répondu directement à certaines questions difficiles qui lui ont été posées devant la commission des forces armées du Sénat au sujet de la guerre en Iran. Ces questions portaient notamment sur le coût du blocus naval américain imposé à l’Iran et sur les dégâts subis par le quartier général de la Marine au Moyen-Orient à la suite des attaques lancées par Téhéran.

Mais c’est sa défense des conditions de vie des marins au sein du groupe aéronaval Abraham Lincoln et son éloge de la réponse apportée par la Marine à la crise de santé mentale qui ont suscité les critiques les plus vives de la part des sénateurs démocrates.

Interrogé par la sénatrice Kirsten Gillibrand, démocrate de New York, au sujet d’un marin tombé à la mer, Cao a répondu : « Madame la sénatrice, ce marin n’essayait pas de se suicider et il l’a reconnu », soulignant qu’il portait un gilet de sauvetage.

Ce à quoi Gillibrand a rétorqué : « Qu’essayait-il de faire alors ? Nager jusqu’à Guam ? »

Elle a ajouté : « Je pense que vous minimisez la pression psychologique à laquelle sont soumis ces membres des forces armées », précisant qu’elle jugeait la réponse de Cao « inhumaine » et « inappropriée ».

Source : Médias