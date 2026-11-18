La détention d’Abou Safiyah, directeur de l’hôpital Kamal Adwan à Gaza, prolongée

Selon un communiqué de l’ONG israélienne Médecins pour les droits de l’homme (PHRI), un tribunal israélien de Beersheba a décidé de prolonger la détention du Dr Houssam Abou Safiya de six mois supplémentaires sans inculpation, alors que près de deux ans se sont écoulés depuis son arrestation en décembre 2024.

L’avocat d’Abou Safiya, Nasser Awdeh, a déclaré que le tribunal avait rejeté la demande de libération de son client, invoquant « une menace pour Israël », malgré les inquiétudes concernant la détérioration de sa santé et les dures conditions de détention.

Le 27 décembre 2024, des soldats israéliens ont mené un raid contre l’hôpital Kamal Adwan et ont arrêté de nombreuses personnes, dont Abou Safiya.

L’image d’Abou Safiya marchant seul à travers les décombres, vêtu de son tablier blanc, vers les chars israéliens, sans être arrêté, est devenue l’un des symboles de la résistance contre l’occupation à Gaza. Le médecin était resté dans son hôpital jusqu’au dernier moment. Après plusieurs raids et plusieurs mois de siège, un assaut de l’armée israélienne, fin décembre 2024, a ravagé l’établissement, entraînant l’incendie de plusieurs de ses services et son évacuation complète.

Mi-novembre, les autorités israéliennes ont déjà refusé de libérer 14 médecins palestiniens originaires de Gaza, qui restent détenus sans inculpation ni procès.

Le tribunal de district de Lod avait, lui, rejeté une demande visant à obtenir un examen médical indépendant ainsi qu’un second avis médical pour le Dr Abou Safiya, alors que, selon son défenseur, son état de santé est inquiétant.

Les évaluations médicales d’Amit Tirosh, spécialiste en médecine interne et en endocrinologie qui a examiné le dossier du médecin palestinien détenu par l’administration pénitentiaire israélienne, indiquent, selon PHRI, une perte de poids importante, une baisse du taux d’hémoglobine d’Abou Safiya, ainsi que des retards dans le diagnostic de la gale.

Source : TRT