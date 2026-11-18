Gaza : l’armée d’occupation lance une offensive près de la « ligne jaune »

L’armée d’occupation israélienne a annoncé mercredi avoir lancé une offensive militaire dans trois secteurs du centre de Gaza et fermé certaines portions de la route Salaheddine, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025.

Le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), rattaché à l’armée israélienne, a indiqué mercredi dans une publication sur Facebook que « l’armée a lancé une opération militaire dans le centre de Gaza, à proximité de la ligne jaune, précisément dans les secteurs numérotés 660, 661 et 666 » arguant que l’opération visait les infrastructures de la résistance dans la région.

« Pendant cette opération, la route Salaheddine sera fermée dans les secteurs susmentionnés », a précisé le COGAT.

Il a appelé les Palestiniens à se tenir à l’écart de la zone « jusqu’à ce que le porte-parole de l’armée israélienne publie une mise à jour officielle annonçant la fin de l’opération ».

Le bureau n’a fourni aucune précision supplémentaire sur la nature de l’opération ni sur sa durée prévue.

Une source sécuritaire du territoire a également fait état d' »intenses tirs d’artillerie israéliens » au nord du camp et de la présence de « véhicules militaires israéliens » dans le centre du territoire, notamment près du camp voisin d’al-Bureij.

Nouveaux déplacements

Cette offensive militaire a provoqué de nouveaux déplacements d’habitants, déjà éprouvés par la guerre, selon des témoignages recueillis par l’AFP.

« Lorsque nous avons entendu les tirs d’artillerie et les explosions, nous avons été terrifiés, d’autant que nous vivons à proximité des zones où les troupes ont pénétré. Nous avons commencé à rassembler les vêtements (…) puis nous avons quitté notre maison », a raconté à l’AFP Oum Ahmad Al-Tartouri, 39 ans, habitante d’al-Bureij.

Mahmoud Al-Saafin, 27 ans, qui vit également dans le camp, craint que cette incursion ne marque le début d’une opération de « plus grande envergure », « alors que nous ne nous sommes pas encore remis des conséquences de la guerre et des déplacements précédents ».

7 martyrs en 24 heures

Le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza a annoncé mercredi que les hôpitaux de la bande avaient reçu sept martyrs au cours des dernières 24 heures, en plus de 15 blessés de gravité variable.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 10 octobre 2025, les violations israéliennes ont fait 1 650 martyrs et 5 975 blessés parmi les Palestiniens, selon les chiffres publiés lundi par les autorités sanitaires de Gaza.

Le cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur dans le cadre de la première phase du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin au génocide israélien dans l’enclave palestinienne.

Dans le cadre de cette première phase, l’armée israélienne s’est retirée jusqu’à ce qui est appelé la « ligne jaune », à l’intérieur de Gaza.

Alors que l’accord de cessez-le-feu prévoyait le maintien des forces israéliennes sur 53% de Gaza, celles-ci continuent d’occuper environ 70 % de Gaza, tandis que la majorité des Palestiniens sont concentrés dans les zones situées en dehors des territoires contrôlés par Israël.

Depuis octobre 2023, le génocide israélien à Gaza a fait plus de 74 000 martyrs et plus de 176 000 blessés parmi les Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants.

La guerre a également endommagé ou détruit environ 90 % des infrastructures de Gaza. L’ONU estime le coût de la reconstruction à quelque 71,4 milliards de dollars.

Source : Médias