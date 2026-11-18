El-Sayed expose sa vision pour le règlement du conflit israélo-palestinien et s’engage à ne pas rester silencieux face au massacre des Palestiniens

Lors d’une interview mardi, le sénateur démocrate nouvellement élu Abdul Rahman El-Sayed a fourni sa vision pour le règlement politique du conflit entre Israéliens et Palestiniens.

Il a mis l’accent sur la nécessité de donner aux Palestiniens les moyens de former un mouvement libre et indépendant, capable de négocier sur un pied d’égalité avec les Israéliens juifs afin de déterminer la solution la plus appropriée.

Il a également proposé une vision fondée sur la transformation de l’État occupant en un État garantissant l’égalité pleine et entière des droits à tous ses citoyens, sans discrimination religieuse ou culturelle, avertissant que la poursuite de politiques d’apartheid et d’agression ne ferait qu’aggraver la destruction et accroître l’instabilité dans la région.

Le premier sénateur musulman au Sénat a critiqué les tentatives de faire taire les voix s’opposant aux violations israéliennes sous prétexte de lutter contre l’antisémitisme.

Au cours de la rencontre, Jonathan Loomer, écrivain et journaliste pour le magazine The Atlantic, lui a demandé : « Quelle est votre réponse à quelqu’un qui vient vous voir et vous dit que vos critiques d’Israël alimentent ses craintes d’antisémitisme ? »

El-Sayed a répondu calmement et fermement : « Je suis désolé que vous ayez peur, et je ne veux évidemment rien faire qui puisse aggraver ce sentiment. Cependant, il y a une grande différence entre l’insécurité et un simple malaise. Si mes propos vous dérangent, vous devriez plutôt vous préoccuper de l’injustice subie par autrui. »

Il a poursuivi en expliquant sa position : « Confondre la question de la sécurité avec celle de l’inconfort est illogique ; car si votre sentiment de peur ou d’inconfort signifie que je dois rester silencieux pendant que je regarde 70 000 personnes se faire tuer, leurs maisons détruites, leurs hôpitaux et leurs universités rasés, et que je n’ai même pas le droit de critiquer ce qui se passe, alors je pense que vous me dites simplement que leur humanité a moins de valeur que la vôtre… et c’est quelque chose que je n’accepterai jamais. »

Il a ajouté d’un ton décidé : « Netanyahu est un criminel de guerre et doit répondre de ses actes. »

Selon lui, les États-Unis avaient aidé, armé et collaboré avec Israël dans ce qu’il a décrit comme un « génocide » dans la bande de Gaza.

El-Sayed a réitéré son appel à mettre un terme à la vente d’armes américaines aux gouvernements étrangers qui les utilisent pour commettre des exactions, notamment le génocide, l’apartheid et les guerres.

El-Sayed a remporté le siège du Michigan au Sénat américain lors des élections du 3 novembre, battant le candidat républicain Mike Rogers et devenant ainsi le premier musulman élu au Sénat.

Source : Médias