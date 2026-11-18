Téhéran dément les allégations d’Athènes sur un complot visant à assassiner un homme d’affaires juif

L’ambassade d’Iran en Grèce a démenti les allégations relatives à une prétendue opération « terroriste » les qualifiant de fausses et sans fondement.

Le service de presse de l’ambassade a déclaré ce mercredi, dans un communiqué, que les allégations formulées par certains médias au sujet d’un « complot terroriste » perpétré par des éléments liés à l’Iran étaient « totalement fausses et inacceptables ».

Elle a fait remarquer que « ces accusations sans fondement font partie de la campagne que l’entité israélienne et ses appareils de propagande et de guerre psychologique n’ont pas menée à terme pour ternir la réputation de l’Iran, et qu’elles s’inscrivent dans la continuité d’opérations sous faux drapeau antérieures ; elles n’ont aucune valeur ni crédibilité », soulignant l’importance pour « chacun de rester vigilant face à ces manœuvres trompeuses ».

Les médias grecs avaient précédemment affirmé, se basant sur des allégations des services de renseignement grecs, nord-macédoniens et occidentaux, qu’un réseau criminel soutenu par l’Iran projetait d’assassiner un homme d’affaires grec d’origine juive. Suite à ces allégations, plusieurs personnes ont été arrêtées en Macédoine du Nord et un suspect a été expulsé de Grèce, selon les médias grecs.

Source : Médias