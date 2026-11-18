Cheikh Qabalan critique les positions du pouvoir exécutif « fondées sur la soumission, l’échec et la capitulation »

Le distingué mufti jaafari cheikh Ahmad Qabalan, a vivement critiqué l’action du pouvoir exécutif en matière de sécurité et de souveraineté, estimant que ses positions sont fondées sur la soumission, l’échec et la capitulation, et mettant en garde contre leurs répercussions sur le Sud et le Liban.

Dans une déclaration adressée au président Joseph Aoun, Qabalan a affirmé : « Les pays n’existent que par leur sécurité nationale, et le Liban, du fait des positions du pouvoir exécutif, est dépourvu de sécurité nationale. » Il a estimé que la résistance constituait « l’alternative nationale et stratégique à l’État qui refuse de défendre son pays, son peuple et sa souveraineté. »

Il a affirmé que « la question de la remise des armes qui ont libéré le Liban et qui servent encore à le défendre n’est rien de plus que l’annonce d’une entreprise en faillite nationale », soulignant que la question est liée à la sécurité nationale et que « nous n’accepterons pas que quiconque joue avec les questions de sécurité nationale qui concernent notre pays et notre peuple ».

Concernant les attaques israéliennes contre la région sud occupée, cheikh Qabalan a déclaré qu’elles s’apparentaient à « une annihilation nucléaire et qu’elles étaient menées sous le contrôle du pouvoir exécutif », accusant ce dernier « d’accorder à l’armée ennemie israélienne le statut de gardienne de la sécurité sur le territoire, la population et l’armée, par le biais de l’accord-cadre ».

Il a ajouté : « Nous n’allons pas attendre que le pouvoir exécutif achète des linceuls pour les habitants du Sud ou qu’il fournisse des passeports pour l’exil forcé à l’intérieur du pays », critiquant ce qu’il a décrit comme des positions politiques fondées sur la « soumission, l’échec et la capitulation ».

Il s’est adressé à Aoun en disant : « Il s’agit d’un problème de terre, d’honneur, de patrie, de souveraineté, d’entité politique, de peuple, de villages et de villes déracinés sans que l’État n’ait aucun rôle à jouer dans la défense du Sud et de sa population, ainsi que de la banlieue-sud de Beyrouth et de la vallée de la Bekaa. »

Résistance et libération du Liban

Cheikh Qabalan a soutenu que les autorités n’avaient pas créé les conditions d’une capacité nationale souveraine, mais s’étaient plutôt « comportées en spectateurs de toutes sortes d’agressions qui affectent le Liban et sa souveraineté », rappelant l’invasion du Liban par l’ennemi israélien et son arrivée à Beyrouth, et accusant le pouvoir exécutif de l’époque d’avoir livré les institutions et agences étatiques à l’occupant.

Il a déclaré que « seule la résistance a libéré le Liban, restauré l’État avec toutes ses institutions et son appareil, et détruit l’arsenal de l’occupation sioniste », ajoutant que l’arme qui a libéré le Liban est toujours confrontée, selon ses termes, à un arsenal sioniste-atlantique qui a participé avec Washington à la guerre au Moyen-Orient et l’a empêché d’accomplir un succès stratégique.

Appel à la solidarité et au dialogue

Dans un autre contexte, cheikh Qabalan a souligné que « le moment est venu de célébrer la plus grande force populaire nationale qui a mis fin au projet du Grand Israël, et non de se venger d’elle », avertissant qu’une erreur à cet égard « embrasera le Liban ».

Il a appelé à préserver la force et la solidarité du Liban, et non à le déchirer et à attiser les conflits internes, soulignant que ce qui se passe au Moyen-Orient dépasse les capacités du Liban.

Il a conclu en soulignant que « la solution réside chez le président Nabih Berri, qui a incarné et continue d’incarner le modèle d’un dirigeant résistant qui ne fait aucun compromis sur les questions de sécurité nationale et sur ce qui est nécessaire à la souveraineté du Liban ».

Source : Médias