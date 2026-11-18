Un responsable démocrate avertit des proches de Trump de se préparer à des enquêtes

Un responsable démocrate au Congrès a mis en garde mercredi des membres de la famille de Donald Trump, ainsi que des proches conseillers du président américain, les exhortant à conserver tout document pertinent pour de futures enquêtes parlementaires, notamment pour corruption.

Ces enquêtes concerneraient « les profits réalisés par la famille Trump qui pourraient menacer l’intérêt public, la corruption d’entreprise, des fautes professionnelles au ministère de la Sécurité intérieure (DHS), et la dissimulation en cours des documents sur Jeffrey Epstein par la Maison Blanche », a écrit le député Robert Garcia dans un communiqué.

Cet élu californien devrait prendre la tête d’une puissante commission d’enquête à la Chambre des représentants lorsque les nouveaux élus prêteront serment début janvier.

Après leur large victoire aux élections de mi-mandat, les démocrates ont promis de faire rendre des comptes aux membres du gouvernement et de la famille Trump qui se seraient enrichis, selon eux, aux dépens des Américains depuis le retour du milliardaire à la Maison Blanche.

Les 12 lettres sont adressées notamment à Donald Trump Jr et Eric Trump, fils du président, pour des accusations de conflits d’intérêts liées à leur plateforme financière et de cryptomonnaie, World Liberty Financial.

« Vous avez participé à des affaires commerciales qui semblent vous avoir permis de tirer un profit personnel considérable de la présidence de votre père, et ce, aux dépens des Américains », écrit Robert Garcia dans ces deux courriers.

Jared Kushner, gendre de Donald Trump, est aussi le destinataire de l’une de ces lettres.

Affaire Epstein

Le vice-président JD Vance est invité de son côté à préserver tout document pertinent « concernant des réunions secrètes dans la salle de crise de la Maison Blanche à propos d’une tentative d’étouffer les documents Epstein et d’atténuer les conséquences politiques autour de l’enquête sur Epstein ».

La lettre met en avant un article du New York Times de juin évoquant de telles réunions avec le vice-président, et qui, selon Robert Garcia, auraient eu lieu pour « déterminer le meilleur moyen de saper l’intérêt du grand public dans les documents Epstein et éviter au président Trump de subir un examen approfondi » de ses liens avec ce criminel sexuel, mort en prison en 2019.

Le ministre de la Justice, Todd Blanche, est également concerné par une lettre, là aussi pour une tentative de « dissimuler les documents Epstein », avance le député.

Les abus de la politique de répression de l’immigration par le gouvernement Trump sont aussi l’objet de potentielles futures enquêtes parlementaires.

Une lettre a ainsi été envoyée à Stephen Miller, récemment nommé directeur de cabinet du président et considéré comme le « cerveau » de cette politique de répression de l’immigration.

Sont aussi concernés d’ex-membres de la sphère Trump, comme Susie Wiles, ancienne directrice de cabinet de la Maison Blanche, Kristi Noem, ministre de la Sécurité intérieure renvoyée en mars, ou encore Kimberly Guilfoyle, limogée récemment de son poste d’ambassadrice en Grèce.

Source : AFP