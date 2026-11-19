La Somalie exhorte des Émirats qu’ils cessent leurs ingérences ; le ministre de la Défense appelle à poursuivre des responsables politiques liés à Abou Dhabi

Le gouvernement somalien a exigé des Émirats arabes unis qu’ils mettent fin à leurs « ingérences dans ses affaires intérieures » et que les relations bilatérales soient désormais exclusivement traitées par l’intermédiaire des institutions du gouvernement fédéral. Mogadiscio a averti qu’elle pourrait prendre des mesures juridiques pour protéger sa souveraineté, dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes avec Abou Dhabi.

Le ministère somalien des Affaires étrangères condamne l’ingérence émiratie

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère somalien des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation face à la poursuite des ingérences émiraties. Il a souligné que tout accord sécuritaire ou relation extérieure mené en dehors du gouvernement fédéral constitue une « violation » de la souveraineté du pays, de son intégrité territoriale et de sa cohésion nationale.

Le ministère a insisté sur le fait que le gouvernement fédéral est la seule autorité habilitée à gérer les relations extérieures de la Somalie. Il a appelé Abou Dhabi à respecter la Charte des Nations unies et les règles du droit international, précisant que ces critiques visent les politiques du gouvernement émirati et non les relations historiques entre les deux peuples.

Cette déclaration fait suite aux accusations formulées mardi par le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, à l’encontre des Émirats. Il leur reproche d’établir des bases militaires, de constituer des forces armées en dehors de la chaîne de commandement nationale et de conclure des accords concernant des ports stratégiques sans l’aval du gouvernement fédéral.

Fiqi appelle à poursuivre ceux qui agissent pour le compte des Émirats

Dans une escalade parallèle, le ministre somalien de la Défense, Ahmed Moallim Fiqi Ahmed, a appelé à traduire en justice des responsables politiques de l’opposition, les accusant d’agir au profit des Émirats, sans toutefois nommer les individus visés. Il a également exigé la fermeture de stations de radio — qu’il a attribuées à Abou Dabi à Mogadiscio — ainsi que le retrait de leurs licences. Il a par ailleurs appelé à prendre des mesures contre des groupes armés, qu’il a accusé les Émirats d’avoir armés, suggérant qu’ils soient inscrits sur les listes des « groupes terroristes ».

De son côté, Anwar Gargash, conseiller du président émirati, a critiqué les déclarations du président somalien. Il a affirmé que les relations entre les Émirats et le peuple somalien sont plus profondes que les différends politiques ou les calculs personnels, rappelant le soutien apporté par son pays à la Somalie ces dernières années. Il a également remis en question la légitimité du maintien de Hassan Sheikh Mohamud à son poste, estimant que son mandat était arrivé à terme, et l’a accusé d’inconstance dans ses positions et de privilégier ses intérêts personnels, selon le site Al-Somal Al-Aan.

Balaad : Les accords et arrangements conclus en dehors de l’autorité de Mogadiscio aggravent les divisions

En réponse à Gargash, le ministre d’État somalien aux Affaires étrangères, Ali Mohamed Omar — dit Ali Balaad — a souligné que les intérêts de la Somalie ne peuvent être servis par des interactions avec des administrations régionales agissant en dehors des prérogatives du gouvernement fédéral. Il a estimé que de telles pratiques ne font qu’approfondir les divisions internes.

Dans une publication sur la plateforme X, il a déclaré que les accords concernant les ports de Berbera, Bosaso et Kismayo, ainsi que les arrangements sécuritaires et le soutien politique contournant les institutions centrales, contribuent à l’émergence d’autorités parallèles et portent atteinte à l’unité nationale.

Ces développements surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Mogadiscio et Abou Dhabi, liées aux relations des Émirats avec les administrations régionales ainsi qu’à des accords sécuritaires et militaires. Le gouvernement somalien insiste, pour sa part, sur le fait que toutes les relations extérieures doivent transiter exclusivement par les institutions de l’État fédéral.

Source : Médias