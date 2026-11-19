Syrie : nouvelle explosion sur un gazoduc de l’est du pays

Une nouvelle explosion s’est produite jeudi sur un gazoduc dans l’est de la Syrie, selon les autorités, après une série de sabotages d’infrastructures énergétiques ces derniers mois dans le pays.

« Une explosion d’origine inconnue s’est produite sur le gazoduc passant par la localité de Roueiched », dans la province de Deir Ezzor, a indiqué le directeur de la gestion des catastrophes de cette province, Ziad al-Abboud, à l’agence officielle Sana.

Il a ajouté que « les équipes spécialisées relevant du ministère de l’Energie ont procédé à la fermeture des vannes de sécurité afin d’empêcher toute fuite additionnelle de gaz », sans préciser l’ampleur des dégâts.

Plusieurs cas de sabotages d’oléoducs et de gazoducs ont été rapportés par les autorités syriennes ces derniers mois, notamment dans le nord et le nord-est du pays.

Le 1er octobre, une grosse explosion survenue sur un gazoduc près de Damas avait en outre provoqué la mise hors service de trois centrales électriques.

Le 29 septembre, une explosion d’origine criminelle sur un gazoduc dans l’est du pays avait entraîné l’interruption de l’approvisionnement en gaz de centrales électriques.

Avant la guerre, la Syrie produisait quotidiennement 30 millions de mètres cubes de gaz pour la production d’électricité, contre seulement 8,5 millions aujourd’hui. L’estimation des besoins actuels du pays est comprise entre 22 et 25 millions de mètres cubes de gaz par jour, selon le ministre de l’Energie Mohammad al-Bachir.

La Syrie avait signé en juin un contrat avec le géant américain de l’énergie ConocoPhillips pour développer son secteur gazier, au moment où le pays cherche à attirer les investisseurs afin de moderniser ses infrastructures après la guerre.

Source : Avec AFP