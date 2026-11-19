La Somalie annonce l’expulsion de l’ambassadeur des Émirats arabes unis

Le gouvernement somalien a annoncé jeudi l’expulsion de l’ambassadeur des Émirats arabes unis en Somalie, dénonçant les ingérences émiraties dans ses affaires intérieures qualifiées d' »agression manifeste ».

Les relations entre les deux pays se sont détériorées après la reconnaissance fin décembre 2025 par Israël de l’indépendance de la république sécessionniste du Somaliland, pour laquelle Mogadiscio et de nombreux experts estiment qu’Abou Dhabi a servi d’intermédiaire.

La Somalie avait qualifié cette reconnaissance d’atteinte à sa souveraineté et avait dans la foulée mis un terme à tous ses accords bilatéraux avec les Émirats.

« Dix mois plus tard, les Émirats arabes unis persistent dans cette voie erronée, renforçant des liens illicites avec des groupes qui menacent la sécurité nationale de la Somalie et, plus largement, celle de la Corne de l’Afrique », avait dénoncé mardi le président Hassan Sheikh Mohamud dans un discours enflammé.

Le chef de l’Etat avait notamment critiqué « l’intensification » des « efforts » émiratis envers plusieurs Etats fédérés afin de « saper la sécurité et la stabilité politique de la Somalie ».

Mohamud est en butte à l’hostilité croissante des autorités de plusieurs États fédérés – particulièrement les puissants Puntland (nord-est) et Jubaland (sud-ouest) -, qui dénoncent une tendance centralisatrice du président empiétant sur leurs pouvoirs.

Jeudi, le Conseil des ministres somalien a donc accordé 72 heures à l’ambassadeur émirati pour quitter la Somalie, a annoncé lors d’une conférence de presse le ministre somalien de l’Information, Abdulfatah Qasim.

« Le Conseil des ministres (…) a examiné ce qu’il a qualifié d’agression manifeste des Émirats arabes unis contre la Somalie », a-t-il martelé.

L’ambassadeur somalien à Abou Dhabi a également été « rappelé pour consultation », a fait savoir le ministre.

Les Émiratis « ont encouragé les dissensions politiques et attisé les divisions parmi les Somaliens, afin de saper l’autorité de l’État et de rendre le pays plus facile à contrôler depuis l’extérieur », avait également accusé mardi le président somalien.

« Le gouvernement des Émirats arabes unis est intervenu en Libye, laissant le pays divisé. Il a agi de même au Yémen », avait déclaré M. Mohamud. « C’est ce qu’ils cherchent désormais à faire au Soudan et en Somalie », avait-il encore critiqué.

Au Soudan, les Émirats arabes unis sont accusés d’armer les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui combattent l’armée régulière depuis 2023 et sont accusés de massacres contre la population civile. Un soutien que nie officiellement Abou Dhabi.

La Corne de l’Afrique, région composée de l’Éthiopie, de la Somalie, du Somaliland, de Djibouti et de l’Érythrée, voisine du Soudan, constitue la pointe orientale du continent africain, face à la mer Rouge qui la sépare du monde arabe. Ce positionnement stratégique, entre océan Indien et canal de Suez, sur l’une des routes commerciales les plus fréquentées du monde, suscite la convoitise des pétromonarchies, notamment les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, et en a même fait, selon des experts leur « terrain d’affrontement ». Les Émirats arabes unis y ont la présence la plus visible – et la plus critiquée.

Source : AFP