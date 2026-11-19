Chine, Etats-Unis et Russie adoptent une « déclaration de paix » après un sommet inédit

Les présidents chinois, américain et russe se sont mis d’accord à l’issue de leur sommet inédit jeudi sur une « déclaration de paix » dans laquelle ils s’engagent en faveur de la « stabilité stratégique » et à augmenter les approvisionnements en produits pétroliers.

Ce document, qui appelle aussi à une réforme de l’ONU et attaque la justice internationale, a été diffusé par le Kremlin et les médias d’Etat chinois à l’issue des entretiens entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine à Shenzhen, dans le sud de la Chine.

« Les trois chefs d’État ont procédé à un échange approfondi de vues sur la situation internationale et se sont engagés à préserver la stabilité stratégique et la sécurité internationale », est-il écrit dans ce texte en quatre points.

La Chine, la Russie et les Etats-Unis disent vouloir « engager un dialogue sur la réduction des risques nucléaires et la prévention de la prolifération nucléaire ».

« Les trois chefs d’État réaffirment qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être livrée », peut-on encore lire dans le document. Le texte n’annonce toutefois pas de mesures concrètes sur la prolifération nucléaire, un sujet que Donald Trump avait dit avant le sommet vouloir aborder.

Après que le conflit en Ukraine puis la guerre au Moyen-Orient ont provoqué des perturbations majeures sur le marché des produits énergétiques, ces pays disent prévoir d' »augmenter leur production et les approvisionnements en produits pétroliers raffinés ».

La Russie et les Etats-Unis sont des producteurs majeurs d’or noir, dont les prix se sont envolés ces derniers mois avec des répercussions majeures pour les consommateurs et l’économie mondiale.

Dans leur déclaration, les présidents chinois, russe et américain réclament le respect de l’immunité des dirigeants et affirment que la Cour pénale internationale (CPI) « ne doit pas outrepasser » ses compétences, tandis que cette institution dont le siège est à La Haye a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine concernant de possibles crimes de guerre commis en Ukraine et a été récemment la cible de nouvelles sanctions américaines paralysantes.

Les trois pays, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, disent aussi soutenir une réforme de l’ONU pour lui permettre de faire plus efficacement face aux défis mondiaux.

Source : AFP