« L’Etat est totalement soumis », le bloc du Hezbollah met en garde contre « ce qui se trame » pour la phase post-FINUL

Le bloc parlementaire du Hezbollah Loyauté à la Résistance a mis en garde contre les dangers de « ce qui se trame » pour la phase post-FINUL, notamment en ce qui concerne la tentative des Américains d’imposer une nouvelle résolution au Conseil de sécurité qui annulerait de fait de nombreuses résolutions internationales.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion d’aujourd’hui, le bloc a dénoncé « l’escalade des menaces de guerre d’agression américano-israéliennes contre la région et le Liban, sur fond d’accélération du renforcement militaire », soulignant que « Washington intensifie sa pression sur le Liban pour le contraindre à se soumettre aux diktats américains, au service des intérêts de l’ennemi israélien. »

Et le bloc de poursuivre : « Ce dernier poursuit ses agressions contre le Liban et son sud en particulier, par des bombardements et des destructions systématiques de villages et de villes occupés, tandis que les autorités restent passives, négligeant toute action concrète ou toute prise de position responsable et constructive pour protéger le territoire et défendre la population. Le monde assiste impuissant au comportement génocidaire de l’ennemi sioniste, qu’il perpètre également sous ses formes les plus odieuses contre Gaza et sa population, à quelques jours seulement de la fête de l’Indépendance, qui exige, pour être célébrée, la libération effective du territoire de l’occupation et une libération au niveau des décisions politiques. »

L’Etat, totalement soumis

Tout en condamnant toutes ces attaques, le bloc a exprimé « sa suspicion quant au mépris délibéré des autorités (libanaises) à l’égard des attaques de l’ennemi contre le pays du Sud et sa population, et quant à leur silence complet et leur réticence même à formuler des plaintes et à exiger les droits de leur peuple, et à condamner la violation de la souveraineté et de la dignité de la nation. »

Et de déplorer : « l’ingérence étrangère flagrante dans les affaires intérieures du Liban a atteint un tel niveau gravissime qui menace ce qui reste de la souveraineté libanaise ». « L’audace de l’administration américaine a atteint un tel point qu’elle s’immisce dans les moindres détails, notamment en tentant de contrôler le pouvoir judiciaire et certaines agences de sécurité et financières, de sorte que l’État est devenu complètement soumis ».

Le bloc Loyauté à la Résistance estime nécessaire « une position nationale audacieuse qui mette fin à cette violation flagrante, par les États-Unis », insistant que le pouvoir judiciaire, « doit rester libre au moins de toute ingérence de la part des tuteurs et de toute orientation des enquêtes et des revendications arbitraires, car cela sabote le pays et détruit la confiance entre l’État et les citoyens. »

Annuler les résolutions internationales

Le bloc a mis en garde contre « les dangers des mesures prévues pour la phase post-FINUL, notamment la tentative américaine d’imposer une nouvelle résolution au Conseil de sécurité qui annulerait de facto de nombreuses résolutions internationales, dont la résolution 1701, l’accord du 27 novembre 2024 et l’accord d’armistice de 1949. Or, ces résolutions constituent des piliers fondamentaux sur lesquels l’État libanais s’est appuyé par le passé pour contraindre l’ennemi à cesser ses attaques et à se retirer au-delà des frontières internationalement reconnues. »

La bloc a conclu en indiquant qu’il surveille de près les performances du ministère de l’Énergie et les procédures qu’il prévoit de mettre en œuvre pour résoudre le problème de l’électricité, en particulier après que celui-ci a reçu 100 millions de dollars de fonds publics pour atténuer la gravité de la crise des coupures d’électricité qui affecte les citoyens et leurs intérêts, soulignant « la responsabilité collective du gouvernement de s’occuper de l’infrastructure de tous les services publics et d’assurer la transparence et l’intégrité des procédures et de leur mise en œuvre »